Am letzten Handelstag des Jahres wird der Dax der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge wenig verändert starten. Am Freitag hatten sich die Investoren in Europa optimistisch gezeigt und den deutschen Leitindex um 0,7 Prozent auf 19.984 Punkte getrieben. «Wie schon am Freitag werden die Umsätze auch zum heutigen Handelsausklang niedrig bleiben», kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners.