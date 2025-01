Die Börse in Shanghai blieb wegen des chinesischen Neujahrsfestes geschlossen. Befeuert wurde das Plus vor allem von Käufen von Chip-Aktien, nachdem der Chiptester-Hersteller Advantest, ein Zulieferer des US-Chipherstellers Nvidia, seine Gewinnprognose um 37 Prozent angehoben hatte. «Der DeepSeek-Schock ist noch nicht ganz überwunden, aber die Anleger waren erleichtert über den positiven Ausblick von Advantest», sagte Seiichi Suzuki vom Tokai Tokyo Research Institute. Tokyo Electron stieg um 2,15 Prozent und Shin-Etsu Chemical um 1,17 Prozent. Dagegen fielen die Papiere der SoftBank Group nach Berichten über eine Milliardeninvestition in den ChatGPT-Entwickler OpenAI um 1,05 Prozent und belasteten den Nikkei am stärksten.