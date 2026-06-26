11:00
Mit einem Abschlag von 0,8 Prozent auf 24.796 Punkte büsst der Dax einen Grossteil seiner Erholungsgewinne vom Vortag wieder ein. Die zeitweise wieder erreichte Marke von 25.000 Punkten blieb für ihn erneut eine zu hohe Hürde. Auf Wochensicht drücken die Verluste den Leitindex wieder ins Minus. Für den MDax ging es am letzten Handelstag der Woche um 0,9 Prozent auf 31.687 Zähler bergab.
Die erneute Abwärtsbewegung erfasste aber auch andere Aktien, die wegen des Rechenzentren-Booms schon länger zu den KI-Profiteuren zählen. Neben dem Energietechnik-Konzern Siemens Energy zählt dazu auch der Baukonzern Hochtief . Die Anteile gehörten jeweils mit bis zu 2,7 Prozent Minus zu den grössten Dax-Verlierern.
Etwas deutlicher erwischte es die Zalando -Aktien wegen regulatorischer Ermittlungen. Die Finanzaufsichtsbehörde Bafin hat bei dem Modehändler eine Prüfung des Konzernabschlusses eingeleitet wegen Anhaltspunkten, dass gegen Rechnungslegungsvorschriften verstossen wurde. Eine Stellungnahme, dass es sich «um einen rein formellen, aber materiell unwesentlichen Aspekt in den Anhangsangaben» handele, sorgte zwar zeitweise für etwas Entlastung. Doch zuletzt war das Minus wieder mehr als zehn Prozent gross.
Im Rüstungssegment erholte sich Renk vom jüngsten Kursrutsch, der im Zuge eines verlorenen Rheinmetall-Grossauftrags die ganze Branche erfasst hatte. Das US-Kriegsministerium gab am späten Vorabend den Vertragsabschluss für einen Auftrag im Wert von 691 Millionen US-Dollar bekannt. Es sei zwar unklar, wieviel davon zeitnah verbucht wird, doch für die Auftragsbücher sei dies sehr förderlich, kommentierte Analystin Chloe Lemarie von Jefferies.
Mit einem Plus von 2,7 Prozent hob sich Renk positiv ab in einem Umfeld weiterhin nicht begehrter Rüstungswerte. Ein Erholungsversuch bei Rheinmetall blieb nach einem Einbruch um mehr als ein Fünftel binnen zwei Tagen weiter aus. Aktien von TKMS fielen am Freitag um fast vier Prozent. Sie haben damit ihren jüngsten Kurssprung fast wieder egalisiert.
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10:30
Zuletzt haben sich die Spannungen im Nahen Osten wieder verstärkt. Ein mutmasslich iranischer Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Strasse von Hormus stellt das Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Kriegs und Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.
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10:00
Die Bayer-Aktien verteidigten ihren Vortagskurssprung wegen eines wichtigen Erfolgs in den Glyphosat-Rechtsstreitigkeiten mit einem weiteren Anstieg (+0,4 Prozent).
Analyst James Quigley von Goldman Sachs sieht mit der Entscheidung des Obersten Gerichts in den USA einen grossen Schritt, um eine Dekade der Rechtsrisiken im Zusammenhang mit dem Unkrautvernichter zu beenden
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09:30
Der Leitindex SMI notiert 0,26 Prozent im Minus bei 14'195,54 Punkten. Am Vortag hatte der SMI bei 14'267 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Und auch auf Wochensicht zeichnet sich ein komfortables Plus ab. Der Mid-Cap-Index SMIM verliert unterdessen kurz nach Handelsstart 0,39 Prozent auf 3160,49 Punkte und der SPI 0,28 Prozent auf 19'994,76 Zähler.
In einem Umfeld erhöhter Unsicherheit spielt der Schweizer Markt seine defensiven Qualitäten aus. So sind Givaudan (+0,7 Prozent) gefragt, und auch Swisscom (+0,4 Prozent) halten sich im Plus. Die Schwergewichte sind uneinheitlich - während Nestlé (+0,5 Prozent) stützen verlieren Novartis (-0,8 Prozent) und Roche (-0,5 Prozent).
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09:00
Nach einem Angriff auf ein Schiff im Golf von Oman wurden Durchfahrten in der Strasse von Hormus gestoppt. Damit flammt die Unsicherheit wieder auf. Bereits an der Wall Street hinterliess diese Entwicklung ihre Spuren - frühe Gewinne dank frischer KI-Euphorie wurden vom Dow Jones nur knapp ins Ziel gerettet, an der Nasdaq gab es Verluste. Die Märkte in Asien färbten sich am Morgen tiefrot. «Ausgelöst wurden die Verluste im Tech-Sektor von Apples Ankündigungen für Preiserhöhungen, hinzu kamen Berichte über eine Verschiebung des OpenAI-Börsengangs. Die Welle schwappte dann auf Asien über und sorgte für entsprechend starke Verkäufe», so ein Händler.
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08:30
Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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05:00
Preiserhöhungen beim US-Konzern Apple und Sorgen um den Tech-Sektor haben den asiatischen Börsen zum Wochenschluss deutliche Verluste eingebrockt. Die japanische Börse in Tokio tendierte am Freitag schwächer, wobei der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 3,8 Prozent auf 69.602,72 Punkte nachgab. Der breiter gefasste Topix notierte 1,3 Prozent niedriger bei 3.965,72 Zählern. Auch in China zogen sich die Anleger zurück: Die Börse Shanghai verlor 1,8 Prozent auf 4.045,48 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 2,5 Prozent auf 4.895,68 Punkte.
In Tokio sorgte ein Medienbericht über eine mögliche Verschiebung des Börsengangs von OpenAI für schlechte Stimmung. Die Aktien des Technologieinvestors SoftBank, der stark auf das KI-Unternehmen setzt, brachen um mehr als zwölf Prozent ein. Auch andere KI-Schwergewichte wie Advantest und Tokyo Electron gehörten zu den Verlierern. «Die Nachricht war negativ für die SoftBank-Gruppe und die Anleger insgesamt, da KI im Zentrum des Marktes steht», sagte Analyst Shuutarou Yasuda von Tokai Tokyo Intelligence Laboratory. Gegen den Trend legten der Chipentwickler Renesas Electronics und der Autobauer Toyota zu.
Zudem rückte die Geldpolitik wieder in den Fokus, nachdem die Kerninflation in Tokio im Juni auf 1,6 Prozent gestiegen war. Ein Friedensabkommen zwischen den USA und dem Iran linderte zwar die globalen Inflationssorgen, doch die Nachwehen des Nahostkonflikts treiben die Energiepreise in Japan weiter an. «Die Auswirkungen der Lage im Nahen Osten breiten sich vor allem über den Energiesektor aus», erklärte Ökonomin Kanako Nakamura vom Daiwa Institute of Research. Dies heizt Spekulationen an, dass die japanische Zentralbank Bank of Japan (BOJ) nach ihrer jüngsten Zinserhöhung auf ein 31-Jahres-Hoch die Zügel weiter anziehen könnte, was die Aktienmärkte zusätzlich belastet.
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04:00
Am Devisenmarkt blieb der japanische Yen nahe seines 40-Jahres-Tiefs, da Händler trotz US-Inflationsdaten im Rahmen der Erwartungen vorsichtig agierten. Der Dollar legte im asiatischen Handel leicht auf 6,8027 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte die US-Devise etwas auf 0,8105 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1358 Dollar und zog leicht auf 0,9206 Franken an.
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03:00
Trotz eines Angriffs auf ein Frachtschiff vor der Küste Omans gaben die Ölpreise nach, da nach einem Waffenstillstandsabkommen wieder mehr Tanker die Strasse von Hormus passieren. Auch Erdbeben in Venezuela, die Sorgen um die dortige Ölproduktion auslösten, stützten die Preise nicht nachhaltig. Am Rohstoffmarkt verbilligte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 1,2 Prozent auf 74,33 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 1,1 Prozent schwächer bei 71,13 Dollar.
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02:00
Nach anfänglichen Gewinnen von mehr als 2 Prozent ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 letztlich um 0,75 Prozent auf 29.440,32 Punkte nach oben. Der marktbreite S&P 500 gab minimal auf 7.357,49 Punkte nach, und der Dow rettete ein Plus von 0,14 Prozent auf 51.920,62 Punkte ins Ziel. Deutliche Kursverluste der Aktien von Apple trübten insgesamt die Euphorie rund um Micron.
Apple hatte die Anleger mit der Ankündigung überraschend deutlicher Preiserhöhungen verschreckt. Die Papiere des Technologiekonzerns sackten am Dow-Ende um 6,1 Prozent ab. Analysten wie Dan Ives von Wedbush Securities äusserten sich skeptisch: «Der Schritt ist ein Signal dafür, dass die Preissteigerungen bei Speicherbausteinen selbst für Apple stärker und schneller ausfallen als erwartet.» Zwar dürften die Preiserhöhungen dazu beitragen, die Bruttomargen zu sichern, doch seien Preiserhöhungen innerhalb eines Produktzyklus für Apple sehr ungewöhnlich und erhöhten das Risiko von Nachfragerückgängen bei Macs und iPads.
Unter den besten Werten im Nasdaq 100 schnellten Micron um 15,7 Prozent in die Höhe, nachdem sie im Handelsverlauf einen weiteren Höchststand erreicht hatten. Die Resultate seien ein weiterer Beleg dafür, dass sich das Thema KI-Einführung wie erwartet entwickelt, schrieb Richard Flax, oberster Anlagestratege bei Moneyfarm.
Die überwiegend begeisterten Analysten hoben nun reihenweise ihre Kursziele für die Micron-Aktien an. Noch beeindruckender als die Zahlen für das vergangene und die Ziele des Unternehmens für das laufende Quartal sei die deutliche Ausweitung der langfristigen Verträge mit Schlüsselkunden, kommentierte Experte Harlan Sur von der Bank JPMorgan. Diese dürften laut Atif Malik von der Citigroup rund 40 Prozent des Umsatzes in den kommenden fünf Jahren abdecken.
Im Kielwasser von Micron legten auch andere Halbleitertitel zu. Für Qualcomm ging es um knapp 4 Prozent bergauf. Der bisher im Mobilfunkchip-Bereich starke Hersteller will mit Komponenten für KI-Rechenzentren bis zum Geschäftsjahr 2029 Umsätze von mehr als 15 Milliarden US-Dollar per annum erzielen. Zudem gab das Unternehmen bekannt, dass der Social-Media- und Technologieriese Meta den neuen Qualcomm-Chip für Rechenzentren in seiner KI-Infrastruktur einsetzen will.
Mit dem Halbleiterhersteller Sandisk sowie dem Chipindustrie-Ausrüster Applied Materials waren weitere Branchenwerte stark gefragt - sie zogen um 22 sowie mehr als 13 Prozent an.
Die Titel des Börsenneulings SpaceX , um den es inzwischen etwas ruhiger geworden ist, schwankten um ihren Schlusskurs und fielen am Ende um ein Prozent. Nach dem immensen Höhenflug in den ersten Handelstagen war es für die Anteile des Raumfahrt- und KI-Unternehmens ebenso steil bergab gegangen - zuletzt hatte sich der Kurs etwas stabilisiert.
(cash/AWP/Reuters)