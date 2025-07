Die japanische Börse tendiert am Donnerstag fester. Der breit gefasste Topix-Index in Tokio erreichte nach neuen Rekorden an der Wall Street ein Allzeithoch. Das von US-Präsident Donald Trump verkündete Handelsabkommen zwischen Japan und den USA mit Zöllen in Höhe von 15 Prozent hat Spekulationen über weitere mögliche Zollabkommen angeheizt. Zudem hatte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch verkündet, die USA seien dabei, ein Handelsabkommen mit China abzuschliessen. Für den Grossteil der übrigen Welt würden einheitliche Zölle festgelegt.