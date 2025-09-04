07:48
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
07:27
Am Donnerstag wird der Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge kaum verändert starten. Am Mittwoch war er um 0,5 Prozent auf 23'594 Punkte gestiegen. Die Aussicht auf sinkende Zinsen in den USA stützte die Börsen weltweit. Anleger blicken deswegen vor allem auf den am Freitag anstehenden offiziellen US-Arbeitsmarktbericht.
Einen Vorgeschmack dürften am Donnerstag die Daten zum Stellenaufbau im Privatsektor des Anbieters ADP liefern. Aus dem Fed-Konjunkturbericht Beige Book ging hervor, dass sich Konjunktur und Beschäftigung zuletzt kaum oder gar nicht veränderten, während die Preise moderat stiegen. In Deutschland legen Forschungsinstitute ihre Herbstprognosen für die deutsche Wirtschaft vor.
Der Stuttgarter Sportwagenbauer Porsche AG und der Laborausrüster Sartorius müssen den Dax verlassen, wie die Deutsche-Börse-Tochter ISS Stoxx am Mittwochabend mitteilte. Für die beiden Werte rücken der Anlagenbauer GEA und der Betreiber des Immobilienportals «Immoscout», Scout24, nach. Wirksam werden die Indexänderungen zum 22. September.
07:08
07:00
06:19
Während die Unternehmensberichterstattung abflaut, stehen am Donnerstag konjunkturseitig die Arbeitsmarktdaten für den Monat August sowie die Konsumentenpreise im Fokus.
05:10
Die Hoffnung auf Zinssenkungen in den USA gibt den Aktienmärkten in Asien Auftrieb. Äusserungen von Vertretern der US-Notenbank Federal Reserve beruhigten die Nerven der Anleger, die zuletzt wegen Sorgen über das globale Wachstum und einen Ausverkauf am Anleihemarkt verunsichert waren. Unter anderem hatte sich Gouverneur Christopher Waller für Zinssenkungen in den kommenden Monaten ausgesprochen. «Nach ein oder zwei schwachen Tagen haben nun die Schnäppchenjäger zugegriffen», sagte der Marktanalyst Tony Sycamore von IG in Sydney.
In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,2 Prozent auf 42'456 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent höher bei 3073 Zählern.
Gegen den regionalen Trend eröffneten die chinesischen Börsen jedoch im Minus. Die Börse Shanghai verlor 1,5 Prozent auf 3754 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 2,1 Prozent auf 4368 Punkte und steuerte damit auf den dritten Verlusttag in Folge zu. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge bereiten die chinesischen Finanzaufsichtsbehörden Massnahmen zur Abkühlung des Marktes vor. Dazu zähle auch die Aufhebung einiger Beschränkungen für Leerverkäufe, berichtete die Nachrichtenagentur am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht überprüfen.
Gewinnmitnahmen und Sorgen vor Umschichtungen bei Indexfonds schicken die Aktien des chinesischen KI-Chipentwicklers Cambricon Technologies auf Talfahrt. Die Papiere gaben um mehr als sieben Prozent nach. Im vergangenen Monat hatten sie sich um mehr als 90 Prozent verteuert.
04:20
04:00
Die Ölpreise geben am Donnerstag nach und weiten damit ihre Verluste vom Vortag von mehr als zwei Prozent aus. Die Anleger blicken auf ein am Wochenende anstehendes Treffen der Opec+. Acht Mitglieder der Organisation erdölexportierender Länder und ihrer Verbündeten dürften dort über eine weitere Erhöhung der Fördermenge für Oktober beraten, sagten zwei mit den Gesprächen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gruppe wolle damit Marktanteile zurückgewinnen.
23:55
Dank der Kursgewinne der Tech-Schwergewichte Alphabet und Apple ist die US-Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch auf Erholungskurs gegangen. Die weiter hohen Anleiherenditen schoben zu viel Euphorie allerdings einen Riegel vor, auch wenn die Zinsen zuletzt wieder etwas zurückgingen. Konjunkturdaten und ein Konjunkturbericht der US-Notenbanken bewegten die Kurse zur Wochenmitte kaum.
Der Auswahlindex Nasdaq 100 stieg um 0,79 Prozent auf 23'415 Punkte. Damit knüpfte er nach zwei schwachen Tagen wieder an die Gewinnserie aus der Vorwoche an. Der jüngst ebenfalls schwächelnde Leitindex Dow Jones Industrial schloss mit 0,05 Prozent moderat im Minus bei 45'271 Zählern. Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,51 Prozent auf 6448 Punkte.
Möglicherweise tut sich bis Freitag nicht mehr viel an den US-Börsen. Anleger warten gespannt auf den monatlichen Arbeitsmarktbericht, der vor dem Wochenende veröffentlicht wird und grossen Einfluss auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed hat. Die erste Zinssenkung im laufenden Jahr bei deren Sitzung Mitte des Monats gilt als nahezu sicher.
Die Aktien des Google-Mutterkonzerns Alphabet zogen um gut 9 Prozent kräftig an und erreichten ein Rekordhoch. Die Anleger reagierten erleichtert auf ein lange erwartetes Gerichtsurteil, welches die von der US-Regierung angestrebte Zerschlagung des Internetriesen durchkreuzt. Der zuständige Richter Amit Mehta in Washington beschloss, dass Google nicht gezwungen werden sollte, sich vom Webbrowser Chrome und dem Mobil-Betriebssystem Android zu trennen. Die Regierung sei mit ihren Forderungen zu weit gegangen, entschied er. Die Klage war bereits 2020 am Ende der ersten Amtszeit von US-Präsident Donald Trump eingereicht worden.
Der Richter untersagte Google zwar exklusive Vereinbarungen für die Verbreitung seiner Dienste - das betrifft etwa die Web-Suche, Chrome und die KI-Software Gemini. Allerdings wird der Konzern andere Unternehmen wie den iPhone-Hersteller Apple oder den Browser-Entwickler Mozilla grundsätzlich weiterhin dafür bezahlen können, dass sie seine Dienste vorinstallieren oder prominent platzieren.
Das Urteil sei für Alphabet deutlich vorteilhafter als erwartet, kommentierte Analyst Doug Anmuth von der US-Bank JPMorgan. Sein Kollege David Vogt von der Schweizer Bank UBS geht davon aus, dass Apple von Google weiterhin jährlich schätzungsweise 20 bis 25 Milliarden Dollar erhält. Dies bescherte den Apple-Aktien ein Kursplus von 3,8 Prozent.
Apple-Aktien legten kurz vor der Schlussglocke noch eine Schippe drauf. Informierten Personen zufolge plant der Tech-Konzern eine eigene, von Künstlicher Intelligenz unterstützte Suchmaschine, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.
Besser als erwartet ausgefallene Quartalszahlen und ein optimistischerer Blick nach vorn bescherten Macy's einen Kurssprung von mehr als 20 Prozent. Die Aktien der Warenhauskette erreichten ein Hoch seit Jahresbeginn. Ganz anders die Aktien der Billig-Gemischtwarenkette Dollar Tree , die nach einem operativ mauen zweiten Quartal um mehr als 8 Prozent einknickten.
