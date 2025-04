Der Leitindex SMI verzeichnet vor Mittag ein Plus von 4,2 Prozent und steht bei 11'347 Punkten. Vom Tageshoch bei über 11'800 hat er sich damit bereits um mehr als 400 Punkte entfernt. In ähnlichem Umfang sind die Gewinne an anderen wichtigen Börsenplätzen in Europa. Und am Devisenmarkt hat sich der Franken gegenüber US-Dollar und Euro wieder etwas abgeschwächt.