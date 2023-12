An den Anleihemärkten stieg die Rendite der zehnjährigen US-Treasuries bis auf 4,278 Prozent von zuvor 4,189 Prozent und lag später bei 4,2314 Prozent. Der Dollar-Index zog um 0,3 Prozent an. Der Bericht ändere aber nichts an der Erwartung, dass die Fed die Zinssätze auf ihrer Sitzung nächste Woche unverändert lassen werde, sagte Peter Cardillo, Chefmarktökonom bei Spartan Capital Securities in New York.