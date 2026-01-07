Das neue Vergütungspaket für Konzernchef Ryan Cohen beflügelt die Aktien des US-Videospielehändlers GameStop. Die Titel des Anbieters von Spielen ‌auf CDs ‌und DVDs steigen an der Wall Street um gut vier Prozent. Cohen bekommt im Rahmen seines Gehaltspakets keine garantierte Vergütung, teilte GameStop mit. Hingegen soll der Manager Aktienoptionen im Wert von rund 35 Milliarden Dollar erhalten, wenn es ihm gelingt, den Börsenwert des ​Unternehmens auf 100 Milliarden Dollar zu steigern. Derzeit liegt er bei 9,26 Milliarden ‌Dollar. Das Paket ähnelt dem Vergütungsplan von Tesla-Chef Elon Musk. ‌Die schwache Nachfrage nach Spielen auf Datenträgern im Vergleich zu Downloads und Streaming-Angeboten macht GameStop seit längerer Zeit zu schaffen. Das Unternehmen bietet in seinem Online-Shop mittlerweile auch Downloads und digitale Produkte an, hat bisher jedoch nur eingeschränkt von dieser Umstellung profitiert. Die GameStop-Aktie verlor 2025 fast 35 Prozent.