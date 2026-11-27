In den vergangenen Wochen waren die Preise gesunken. Anleger waren erleichtert, dass US-Präsident Donald Trump nach den Zwischenwahlen zum Kongress (Midterms) das militärische Vorgehen gegen ‌den Iran nicht verschärfte. Der Iran greift jedoch weiter Schiffe in der wichtigen Strasse von Hormus an und stört damit die Ölexporte. Die jemenitischen Huthi-Rebellen griffen Infrastruktur in Saudi-Arabien an. In der Raffinerie Dschasan des Ölkonzerns Saudi Aramco wurde am Donnerstag nach dem Einschlag eines Geschosses ein Teil des Betriebs vorübergehend eingestellt. Am Tag zuvor hatten die Huthis ​Angriffe auf ​Ras Tanura für sich reklamiert. Ras Tanura ist die grösste Raffinerie des Königreichs und ein ⁠wichtiger Umschlagplatz für Rohölexporte.