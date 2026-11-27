19:30
Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte zum Schluss des verkürzten Handelstags am Freitag 2,3 Prozent höher bei 24'129,50 Punkten. Der breit gefasste S&P 500 legte um 1,6 Prozent auf 7297,49 Stellen zu. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte gewann 1,2 Prozent auf 50'774,94 Punkte. Chipwerte wie Micron, Marvell und Intel legten um rund vier bis 6,5 Prozent zu.
«Der Markt ist so überverkauft, dass eine Erholung unvermeidlich war», sagte Jamie Cox, geschäftsführender Gesellschafter bei Harris Financial Group. Die Gewinne machten die Verluste im November jedoch kaum wett. Der S&P 500 und der Nasdaq steuern auf ihren schlechtesten November seit 2008 zu. Nach dem Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen zum Kongress belasteten Sorgen über eine strengere KI-Regulierung. Zudem erwarten Anleger, dass die Zinsen in den USA hoch bleiben. Händler preisen eine geldpolitische Straffung der US-Notenbank Fed im Dezember nahezu vollständig ein.
Auch an den Metallmärkten bestimmten Schnäppchenjäger das Geschehen. Gold verteuerte sich um knapp zwei Prozent auf 3632 Dollar je Feinunze. Die Stabilisierung der Aktienmärkte sei positiv, weil Anleger nun nicht mehr gezwungen seien, das Edelmetall zu verkaufen, um anderweitige Verluste auszugleichen, erläuterte Carlo Alberto De Casa, Analyst beim Online-Broker Swissquote.
Unter den Einzelwerten und vor allem den Tech-Aktien bleibt das Nvidia-Papier im Fokus. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag von rund 10 Prozent an den zwei folgenden Tagen ging es zeitweise um weitere knapp drei Prozent abwärts. Mit einem Plus von fast einem Prozent beendete es allerdings den Tag.
Dennoch: Unterlagen belegen laut Bloomberg, dass Blackwell-Prozessoren in ein Rechenzentrum in China gelangt sind, das Verbindungen zur mutmasslichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist. Dieses hatte Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet. Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem namensgleichen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem, weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgeben musste. Mittlerweile ist er wieder im Amt, woraufhin die Börsen zur Erholung ansetzten.
Altria legten nach Verlusten von rund zweieinhalb Prozent letztlich um 0,8 Prozent zu. Der Tabakkonzern prüft eine Übernahme des britischen Konkurrenten Imperial Brands , möglicherweise in Partnerschaft mit Japan Tobacco .
Gegen Handelsschluss zog auch die Verizon-Aktie Interesse auf sich, die mit plus 0,6 Prozent letztlich einen Grossteil ihrer Tagesgewinne wieder abgab. Die «Financial Times» berichtete aus Kreisen, dass der Telekomkonzern Gespräche über eine Übernahme des Glasfaser-Breitbandanbieters Fidium für rund 6 Milliarden Dollar führt.
Für Walt Disney ging es um 1,3 Prozent nach oben auf 127,24 Dollar. Damit versucht das Papier den Ausbruch über den langjährigen Widerstand um die 125 Dollar. Laut Guggenheim-Analyst Michael Morris hat der Trailer des am 18. Dezember startenden Kinofilms «Avengers: Doomsday» bereits 563 Millionen Aufrufe verzeichnet, was ein Rekordwert für Disney sei und das zweithöchste Ergebnis aller Zeiten. Angesichts der Zugriffszahlen auf den Trailer sei «ziemlich klar», dass der Film auf einen Rekordstart an den Kinokassen zusteuere, schrieb er.
Kupfer legte um gut drei Prozent auf 12'250 Dollar je Tonne zu. Das Industriemetall profitierte zusätzlich von den kräftigen Gewinnsteigerungen der chinesischen Unternehmen im Oktober. Die Volksrepublik ist der weltweit grösste Kupfer-Abnehmer. Wegen steigender Lagerbestände könne aber nicht mit weiteren deutlichen Preisaufschlägen gerechnet werden, wandte Analyst Salah-Eddine Bouhmidi vom Brokerhaus IG ein.
Die Ölpreise steuerten auf ihr erstes Wochenplus im November zu. Damit dürfte am Freitag eine dreiwöchige Verlustserie enden. «Die Angriffe auf Energieanlagen und Tanker im Nahen Osten haben mögliche Lieferausfälle wieder in den Mittelpunkt gerückt», sagte Mark Schaefer vom Brokerhaus Liquidity Energy. Die Nordsee-Rohölsorte Brent verbilligte sich zwar um 2,5 Prozent auf 94,09 Dollar je Fass (159 Liter). Dennoch lag der Preis rund zwei Prozent über dem Vorwochenschluss.
In den vergangenen Wochen waren die Preise gesunken. Anleger waren erleichtert, dass US-Präsident Donald Trump nach den Zwischenwahlen zum Kongress (Midterms) das militärische Vorgehen gegen den Iran nicht verschärfte. Der Iran greift jedoch weiter Schiffe in der wichtigen Strasse von Hormus an und stört damit die Ölexporte. Die jemenitischen Huthi-Rebellen griffen Infrastruktur in Saudi-Arabien an. In der Raffinerie Dschasan des Ölkonzerns Saudi Aramco wurde am Donnerstag nach dem Einschlag eines Geschosses ein Teil des Betriebs vorübergehend eingestellt. Am Tag zuvor hatten die Huthis Angriffe auf Ras Tanura für sich reklamiert. Ras Tanura ist die grösste Raffinerie des Königreichs und ein wichtiger Umschlagplatz für Rohölexporte.
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17:45
«Schnäppchenjäger greifen nach den jüngsten Verlusten zu», kommentierte ein Händler. Eine positive Feiertagswoche sei allerdings noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally. KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken seien nur für den Moment aus dem Sinn der Börsianer. Die Anleger balancierten weiterhin zwischen Abwärtsrisiken und der Hoffnung auf eine verspätete Jahresendrally.
Der «Black Friday» gelte dabei vor allem als Gradmesser für die Konsumfreude in den USA. Im Auge behalten sollten Investoren auch die Ölpreise. Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten schürten im Wochenverlauf die Sorge, eine Eskalation könnte die Transporte durch die Strasse von Hormus beeinträchtigen.
Gefragt waren vor allem Technologiewerte. Logitech stieg um 3,9 Prozent und führte die Gewinnerliste im SMI an. VAT (+1,3 Prozent) und ABB (+0,8 Prozent) erholten sich ebenfalls von ihren Wochenverlusten. In den hinteren Reihen setzten AMS-Osram (+6,8 Prozent), Comet (+3,0 Prozent) und Inficon (+2,0 Prozent) ihre Erholung vom Vortag fort.
Auch Finanzwerte waren gefragt: Partners Group (+2,5 Prozent), UBS (+1,5 Prozent) und Julius Bär (+1,4 Prozent) legten zu. Uneinheitlich tendierten die Versicherer, zu denen JPMorgan eine Branchenstudie veröffentlicht hatte. Swiss Re (-0,6 Prozent), Helvetia Baloise (-0,4 Prozent) und Swiss Life (-0,02 Prozent) kamen nicht vom Fleck. Zurich schloss dagegen 0,7 Prozent fester. Zu den Gewinnern im SMI zählten zudem Richemont (+1,6 Prozent), Alcon (+1,4 Prozent) und Amrize (+1,3 Prozent). Am Tabellenende standen neben Swiss Re und Nestlé auch Sandoz (-0,3 Prozent) und Geberit (-0,2 Prozent).
Der Pharmazulieferer Dottikon (+7,8 Prozent) ist im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Bei Stadler Rail (+5,1 Prozent) sorgte die bestätigte Prognose für Auftrieb. Newron (+3,6 Prozent) hat die Bedingungen der im Februar vereinbarten Finanzierung über bis zu 38 Millionen Euro angepasst. Die dritte Tranche von brutto 5,5 Millionen Euro soll nun bis spätestens Ende Dezember 2026 gezeichnet werden.
Auf der Verliererseite fielen im breiten Markt Molecular Partners (-7,5 Prozent) und Bachem (-4,1 Prozent) auf. Die Schokoladenhersteller Lindt & Sprüngli (-1,8 Prozent) und Barry Callebaut (-1,0 Prozent) gaben ebenfalls nach.
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17:05
Die beeindruckende Erholung an der technologielastigen Nasdaq zur Wochenmitte trägt die US-Börsen auch nach dem Thanksgiving-Feiertag. Am Freitag starteten die wichtigsten Indizes mit passablen Gewinnen. Eine Entwarnung sei dies aber noch nicht, hiess es von Marktteilnehmern. Die KI-Skepsis bestehe fort, zumal Nvidia erneut negative Schlagzeilen mache.
Der vor dem Börsenstart noch mit einem Plus von zweieinhalb Prozent erwartete Nasdaq 100 legte im frühen Handel nur um 1,2 Prozent auf 26'349 Punkte zu. Die Kursschwäche der Nvidia-Aktie von 1,9 Prozent dürfte ein wesentlicher Grund sein. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete, sind Blackwell-Prozessoren von Nvidia offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut worden.
Der Dow Jones Industrial gewann am Freitag 0,8 Prozent auf 50'567 Punkte, und während für den bekanntesten Wall-Street-Index damit ein Wochengewinn von aktuell 5,0 Prozent zu Buche steht, steuert der Nasdaq 100 auf ein Plus von 5,3 Prozent zu. Der breite S&P 500 stieg am Freitag um 0,7 Prozent auf 7233 Zähler.
Zum Wochenstart war der Auswahlindex Nasdaq 100 dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt, als knapp über dem am vergangenen Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das zeitweise fast 5-prozentige Tagesminus verringerte sich so auf gerade einmal etwas mehr als ein halbes Prozent.
In dieser Erholung sieht Marktexperte Ronald Gehrt in einer Analyse für den Online-Broker Lynx eine Chance für die Optimisten am Markt. Allerdings sei dafür charttechnisch gesehen das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. «Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg», resümierte er.
Unter den Einzelwerten und vor allem den Tech-Aktien bleibt das Nvidia-Papier im Fokus. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag von rund 10 Prozent an den zwei folgenden Tagen ging es nun weiter abwärts.
Denn: Unterlagen belegen laut Bloomberg, dass Blackwell-Prozessoren in ein Rechenzentrum in China gelangt sind, das Verbindungen zur mutmasslichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist. Dieses hatte Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet. Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem namensgleichen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem, weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgeben musste. Mittlerweile ist er wieder im Amt, woraufhin die Börsen zur Erholung ansetzten.
Aufmerksamkeit zog auch der Anteilsschein von Altria auf sich, der nach einem anfänglichen Abrutschen um rund zweieinhalb Prozent zuletzt nur noch um 0,2 Prozent nachgab. Der Tabakkonzern prüft eine Übernahme des britischen Konkurrenten Imperial Brands, möglicherweise in Partnerschaft mit Japan Tobacco (JT) .
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16:50
Die Ölpreise sind am Freitag gesunken. Nachdem die Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten die Notierungen im frühen Handel zunächst nach oben getrieben hatte, drehten sie im Tagesverlauf in die Verlustzone. Ein Barrel (159 Liter) der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im Januar kostete zuletzt 95,21 US-Dollar und damit etwa anderthalb Prozent weniger als am Vortag.
Trotz des Rückgangs hat sich Rohöl aus der Nordsee seit Beginn der Handelswoche um etwa vier Prozent verteuert. Im Verlauf der Woche haben immer wieder Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten die Sorge am Ölmarkt geschürt, dass eine Eskalation der Feindseligkeiten die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus beeinträchtigen könnte.
Die Risiken für die Schifffahrt in der Strasse von Hormus bleiben hoch, was zuletzt für Kursschwankungen beim Ölpreis sorgte. In den vergangenen Tagen gab es mehrfach Berichte aus dem Iran, wonach Schiffe auf Minen gelaufen seien. Dennoch hat der Schiffsverkehr durch die Meerenge in diesem Monat zugenommen, was dazu beigetragen hat, den Preisanstieg zu begrenzen.
Nach Einschätzung des Energieanalysten Saul Kavonic vom australischen Finanzdienstleister MST Marquee beginnt sich der Markt aber an die instabile Lage im Nahen Osten zu gewöhnen. Erst wenn die Angriffe wieder zunehmen und es zu einem deutlichen Rückgang der Fördermengen oder der Exporte kommt, könnten die Ölpreise weiter in Richtung 100 Dollar pro Barrel steigen.
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16:10
Nach dem Thanksgiving-Feiertag kaufen Anleger an der Wall Street wieder die zuletzt gebeutelten KI-Aktien. Der Index der Technologiebörse Nasdaq notierte nach der Eröffnung am Freitag gut ein Prozent höher bei 23'825 Punkten. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte und der breiter gefasste S&P 500 gewannen jeweils knapp ein Prozent auf 50'559 und 7240 Zähler. Chipwerte wie Marvell, Micron und Intel legten um rund 1,5 bis zwei Prozent zu.
«Die Anleger haben den Eindruck, dass der Ausverkauf bis zum vergangenen Freitag übertrieben war», sagte David Morrison, Chefanalyst bei Trade Nation. «Ab jetzt dürfte es eher stetig aufwärtsgehen - möglicherweise.» Nach dem Thanksgiving-Feiertag könnten die Umsätze zudem gering ausfallen. Die US-Börsen schliessen am Freitag früher als üblich.
Ausserhalb des Technologiesektors verloren Altria-Aktien rund 2,5 Prozent, nachdem der Marlboro-Hersteller ein mögliches Barangebot für den britischen Tabakkonzern Imperial Brands ins Spiel gebracht hatte.
Vertex Pharmaceuticals fielen um 10,5 Prozent. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte die Prüfung eines Nierenmedikaments des Unternehmens um bis zu drei Monate verlängert.
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15:38
Angeführt wird die Erholung von Technologiewerten. Nvidia gewinnt rund 3 Prozent, Meta Platforms mehr als 3 Prozent und CoreWeave 5 Prozent. Nach einem turbulenten Monat steuern die Indizes auf ein starkes Wochenplus zu. Bis Donnerstag lag der Dow 4,2 Prozent im Plus und damit auf Kurs für den grössten Wochengewinn seit April 2025.
Nach dem Thanksgiving-Feiertag wird am Freitag nur verkürzt gehandelt, die Wall Street schliesst bereits um 19 Uhr Schweizer Zeit.
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14:40
Die beeindruckende Erholung an der technologielastigen Nasdaq zur Wochenmitte scheint den Risikoappetit der Anleger an die US-Börsen auch zum Wochenschluss zu tragen. Nach dem Thanksgiving-Feiertag werden die wichtigsten Indizes im verkürzten Handel am Freitag mit Gewinnen erwartet. Eine Entwarnung für den US-Aktienmarkt sei dies aber noch nicht, hiess es von Marktteilnehmern. Die KI-Skepsis bestehe fort.
Vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Nasdaq 100 2,5 Prozent höher auf 26'685 Punkte. Zum Wochenstart war der Technologie-Auswahlindex dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt, als knapp über dem am Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das Tagesminus von zeitweise 4,7 Prozent verringerte sich so letztlich auf ein Minus von 0,6 Prozent.
«Das ist eine grosse Chance, das Ruder herumzureissen. Aber bislang eben nicht mehr als das», schrieb Marktexperte Ronald Gehrt dazu in einer aktuellen Analyse für den Online-Broker Lynx. «Die Bullen haben jetzt eine Chance bekommen. Ob sie sie aber auch nutzen können, muss sich erst herausstellen.» Ihm zufolge ist dafür - charttechnisch gesehen - das Überwinden wichtiger mittelfristiger Trendlinien, der 50-Tage-Linie und auch der 100-Tage-Linie, erforderlich. «Aus aktueller Sicht wären das Kurse über 29.150 Punkte - ein weiter Weg», resümierte er.
Der Dow Jones Industrial dürfte am Freitag laut dem Broker IG mit plus 1,5 Prozent auf 50'910 Punkte starten und damit seinen moderaten Gewinn vom Mittwoch ausbauen.
Unter den Einzelwerten bleiben Nvidia im Fokus. Nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem rund zehnprozentigen Rückschlag an den beiden folgenden Tagen wird nun eine erneute Erholung erwartet, die sich auch auf die Chip- und Tech-Branche allgemein ausdehnen dürfte.
Vorbörslich ging es für Nvidia um 3,0 Prozent auf 153,77 US-Dollar nach oben, womit sich die Aktie weiter von ihrem am Freitag erreichten Tief seit Mitte Mai 2025 bei 124,50 US-Dollar absetzen würde. Dabei scheint es für die Anleger kaum eine Rolle zu spielen, dass Blackwell-Chips der KI-Chipkoryphäe inzwischen offenbar von zwei chinesischen Unternehmen in einem Rechenzentrum in Shanghai verbaut wurden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Verweis auf ihr vorliegende Unterlagen berichtete.
Die Unterlagen belegten, dass Blackwell-Prozessoren von Nvidia in ein chinesisches Rechenzentrum gelangt sind, das Verbindungen zu der mutmasslichen Spionin Alice Huang und dem KI-Infrastruktur-Unternehmen Megaspeed aufweist, das Huang als Chefin bis Sommer 2025 geleitet hatte. Nachdem kürzlich Medien publik gemacht hatten, dass Huang eine Affäre mit dem gleichnamigen Nvidia-Chef Jensen Huang hatte, war es zu heftigen Börsentumulten gekommen - vor allem weil Jensen Huang den Chefposten zwischenzeitlich aufgab. Mittlerweile ist er aber wieder im Amt, was die Gemüter beruhigte.
Der Anteilsschein von Altria gab vorbörslich um 2,5 Prozent nach. Der Tabakkonzern prüft eine Übernahme des britischen Konkurrenten Imperial Brands, möglicherweise in Partnerschaft mit Japan Tobacco (JT). Eine gemeinsames Offerte durch die nur in Nordamerika aktive Altria und JT würde kartellrechtliche Bedenken geschickt umgehen, kommentierte RBC-Analyst James. Das Zustandekommen einer derartigen Transaktion hält er zugleich für sehr wahrscheinlich, auch wenn Altria sie unter Vorbehalt gestellt hat.
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13:20
Gehandelt wird an der US-Börse am Freitag nur bis 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit.
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11:45
Der SMI steigt um 0,31 Prozent, schwache Schwergewichte bremsen ihn aber etwas aus. «Schnäppchenjäger greifen nach den jüngsten Verlusten zu», kommentiert ein Händler. Eine positive Feiertagswoche sei allerdings noch kein verlässlicher Vorbote einer Weihnachtsrally.
Wie ein weiterer Börsianer sagt: «Die Anleger spielen derzeit nach ihren eigenen Spielregeln und begeben sich auf Preisjagd.» Die vermeintliche Schnäppchenjagd am «Black Friday» dürfte unter Vorbehalt stattfinden. KI-Zweifel, Zinssorgen und Zollrisiken befinden sich lediglich für den Moment aus den Augen und damit aus dem Sinn von Börsianern. Anleger balancieren weiterhin zwischen drohenden Abwärtsrisiken und der Hoffnung auf eine verspätete Jahresendrally. Und in diesem Spannungsfeld sei der «Black Friday» vor allem ein Gradmesser für die Konsumfreude der amerikanischen Konsumenten.
Im Auge behalten sollten Investoren allerdings auch die Ölpreise. Diese sind in dieser Woche aus Sorge vor einer Eskalation der Lage im Nahen Osten weiter gestiegen. Im Verlauf der Woche haben immer wieder Angriffe auf Energieinfrastruktur und Tanker im Nahen Osten die Sorge am Ölmarkt geschürt, dass eine Eskalation der Feindseligkeiten die Transporte aus den Fördergebieten am Persischen Golf durch die Strasse von Hormus beeinträchtigen könnten.
In diesem wieder risikofreudigeren Markt erweist sich die defensive Ausrichtung des SMI als Hemmschuh. So bremsen Verluste bei Nestlé, Novartis und Roche von bis zu 1,0 Prozent den Leitindex aus. Derweil zählen gerade Nestlé im bisherigen Wochenverlauf zu den Top Favoriten mit Avancen von etwa 3 Prozent.
Derweil sind die Schnäppchenjäger vor allem im Technologiesektor auf der Pirsch. Sowohl im SMI als auch im SMIM haben in dieser Woche ABB, Logitech und VAT die grössten Kursverluste verzeichnet. Mit Aufschlägen zwischen 3,2 und 2,2 Prozent zählen sie aktuell zu den grössten Gewinnern. In den hinteren Reihen knüpfen AMS-Osram, Comet und Inficon an ihre Erholungsbewegung vom Vortag an und verteuern sich zwischen 8,0 und 3,8 Prozent.
Neben der Technologiebranche sind auch einige Vertreter der Finanzbranche weit vorne im Gewinnerfeld anzutreffen. UBS (+1,7 Prozent) und Partners Group (+1,4 Prozent) steigen ebenso wie Julius Bär (+2,1 Prozent). Etwas uneinheitlich tendieren dagegen die Versicherer. Verlusten von bis zu 0,8 Prozent bei der Swiss Re, Helvetia Baloise und Swiss Life steht eine um 0,3 Prozent festere Zurich gegenüber. Hier sorgt JPMorgan mit einer Branchenstudie für Gesprächsstoff.
Unternehmensnachrichten lieferten vor allem Vertreter der hinteren Reihen. Der Pharmazulieferer Dottikon (+10 Prozent) ist im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert. Auch bei Stadler Rail (+4,4 Prozent) sorgt eine bestätigte Prognose für gute Laune.
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11:30
Angetrieben von den Technologiewerten setzen Europas Börsen ihren Erholungskurs fort. Dax und EuroStoxx50 stiegen am «Black Friday» um jeweils etwa ein Prozent auf 25.431 Zähler beziehungsweise 6094 Punkte. Die Risikobereitschaft kehre zurück, sagte Stephan Kemper, Chef-Anleger der Vermögensverwaltung der Bank BNP Paribas. «Die breite Gegenbewegung bei Halbleitern und Industriemetallen weckt bei vielen unterinvestierten Anlegern die Angst, eine späte Jahresendrallye zu verpassen.»
Die aktuelle Entwicklung sei aber hauptsächlich eine Reaktion auf vorangegangene Kursverluste, betonte Analystin Kathleen Brooks vom Brokerhaus XTB. Die grundsätzlichen Fragen zu den Aussichten blieben vorerst unbeantwortet. Einige Investoren bezweifeln, dass sich die milliardenschweren Investitionen in den Bau neuer KI-Rechenzentren auszahlen werden. Die Spionageaffäre beim weltgrössten Chipkonzern Nvidia und der Kurzzeit-Rauswurf des Firmenchefs Jensen Huang hatten zusätzlich für Verunsicherung gesorgt.
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11:00
Laut Lumibird verhandelt Firmenchef Marc Le Flohic über einen Verkauf seines knapp 52-prozentigen Anteils zu einem Preis von 30,10 Euro je Aktie. Der Verwaltungsrat unterstütze die Transaktion einstimmig. Den Analysten des Brokerhauses Portzamparc zufolge wäre diese Übernahme sinnvoll, weil sich Thales damit Zugriff auf kritische Komponenten sichere.
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10:50
Nach dem US-Feiertag Thanksgiving steigen Wall-Street-Anleger wieder bei Technologiewerten ein. Die Aktien von Unternehmen wie Nvidia, SpaceX oder Anthropic stiegen im vorbörslichen Handel teilweise um mehr als sieben Prozent. Die Branche hatte in den vergangenen Wochen wegen Spekulationen über ein Ende des KI-Booms drastische Kursverluste hinnehmen müssen.
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10:15
Das Edelmetall legt zu, da eine gewisse Erholung bei Technologieaktien sowie ein schwächerer US-Dollar die Aussicht auf Zinserhöhungen durch die Federal Reserve dämpften.
Wie dauerhaft die Erholung nach dem jüngsten Preisverfall ist, bleibt allerdings fraglich: «Die Instabilität dürfte in den kommenden Tagen anhalten», sagte Darshan Desai, Geschäftsführer bei Aspect Bullion & Refinery mit Sitz in Mumbai, gegenüber Bloomberg. «Erwartungen hinsichtlich weiterer Zinserhöhungen in den USA sowie anhaltende Inflationssorgen setzen den Markt weiterhin unter Druck.»
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09:40
Die Aussicht auf staatliche Hilfen Chinas und Südkoreas zur Stützung der Aktienmärkte hat die Stimmung an den asiatischen Börsen aufgehellt.
Die Börsen in Shanghai und Seoul stiegen am Freitag um jeweils rund vier Prozent. Der Nikkei-Index legte 2,1 Prozent auf 58'711,11 Punkte zu.
Die Regierung in Peking kündigte an, die wichtigsten staatlich unterstützten Investoren sollten eine grössere Rolle bei der Stabilisierung der Börsen spielen.
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09:15
Der SMI legt wie am Vortag zu und steht nach Handelsbeginn 0,3 Prozent höher. Die Mehrheit der SMI-Werte steht im Plus, schwach sind defensive Aktien wie Nestlé (-0,8 Prozent), Roche (-0,1 Prozent) oder Givaudan (-0,6 Prozent). Mit einer steigenden Risikobereitschaft haben diese weniger zyklischen Titel oft einen schweren Stand. Gerade die tiefer erwarteten Schwergewichte könnten den Markt aber im weiteren Verlauf ausbremsen.
Die Wall Street war wegen «Thanksgiving» am Vortag zwar geschlossen. Aktuell deuten die Futures aber einen klar höheren Start in den heute verkürzten US-Handel an.
«Der Thanksgiving-Feiertag hat den Märkten eine Atempause von der extremen Volatilität geboten, die sie in letzter Zeit im Griff hatte», fasst ein Händler zusammen. Das Marktgeschehen sei durch eine Erholung der globalen Risikobereitschaft geprägt gewesen, von der insbesondere der Technologiesektor profitierte. Dennoch blieben die Befürchtungen hinsichtlich eines ausgereizten KI-Handels sowie die Unsicherheit bezüglich der Zinsentwicklung vor dem Hintergrund steigender Inflation und im Vorfeld der FOMC-Entscheidung im nächsten Monat die beherrschenden Themen.
Nachrichten lieferten mit Dottikon (+8 Prozent). So ist der Pharmazulieferer im ersten Halbjahr 2026/27 erneut gewachsen und hat den Gewinn deutlich gesteigert.
Sofern im heutigen Handelsverlauf kein grosser Schock mehr eintrete, der einen dünnen Markt stark erschüttern könnte, sei der November praktisch abgehandelt. «Die Märkte schleppen sich nun in den Dezember, wo eine saisonale 'Santa-Rally' derzeit kaum in Sicht ist», kommentiert ein Händler das erwartete Börsengeschehen zum Wochenschluss.
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08:15
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,15 Prozent höher gestellt. Am Vortag hatte der Leitindex 1 Prozent fester geschlossen.
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07:50
Das Industriemetall profitierte zusätzlich von den kräftigen Gewinnsteigerungen der chinesischen Unternehmen im Oktober. Die Volksrepublik ist der weltweit grösste Kupfer-Abnehmer.
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06:15
Der SMI wird bei der IG Bank vorbörslich 0,42 Prozent höher gestellt. Am Vortag hatte der Leitindex 1 Prozent fester geschlossen.
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06:00
Eine feiertagsbedingte Ruhepause an der Wall Street hat den asiatischen Börsen am Freitag etwas Erleichterung von den jüngsten Sorgen um den Sektor der Künstlichen Intelligenz (KI) verschafft.
Dennoch blieb der Chip-Konzern Nvidia ein Unsicherheitsfaktor: Die Ratingagentur S&P setzte die Bonitätsnote auf die Beobachtungsliste für eine mögliche Herabstufung. Zudem stoppte das Unternehmen einem Zeitungsbericht der «Financial Times» zufolge Server-Lieferungen in mehrere südostasiatische Länder.
Die japanische Börse tendierte fester: In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 1,7 Prozent auf 58'495,70 Punkte zu und der breiter gefasste Topix notierte 1,8 Prozent höher bei 3819,19 Zählern. Befeuert wurden Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung der japanischen Notenbank durch Daten, wonach die Kerninflation in Tokio im November ein 16-Monats-Hoch erreichte.
Die Börse Shanghai gewann 0,3 Prozent auf 3486,76 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,2 Prozent auf 3909,93 Punkte. In Südkorea zog der Kospi um zwei Prozent an. In den USA preisen die Märkte derweil eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im Dezember ein.
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05:45
Am Devisenmarkt profitierte der Dollar von der Nachfrage nach sicheren Häfen und den Zinserwartungen. Die US-Währung gewann geringfügig auf 159,22 Yen und legte leicht auf 6,6644 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte der Dollar etwas auf 0,8336 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,0978 Dollar und zog leicht auf 0,9151 Franken an.
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05:30
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05:00
Die US-Börsen blieben am Donnerstag wegen des Feiertags Thanksgiving geschlossen. Zur Erinnerung: Am Mittwoch hatte sich der US-Standardwerteindex Dow Jones mit einem Plus von 0,3 Prozent bei 50'182,95 Punkten aus dem Handel verabschiedet. Der breit gefasste S&P 500 verlor 0,3 Prozent auf 7'182,78 Zähler, und der technologielastige Nasdaq gab 0,6 Prozent auf 23'585,80 Stellen nach.
Am Freitag findet an den US-Börsen ein verkürzter Handel statt. Der reguläre Handel beginnt wie gewohnt um 15:30 Uhr MEZ, schliesst aber bereits um 19:00 Uhr MEZ statt wie üblich um 22:00 Uhr MEZ.
(cash/Reuters/AWP/Bloomberg)