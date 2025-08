Nach dem Rücksetzer in der Vorwoche sind die Anleger an den europäischen Aktienmärkten weiter auf Stabilisierungskurs. Der Dax zog am Dienstag um bis zu 0,8 Prozent auf 23.942 Punkte an; der EuroStoxx50 legte in der Spitze ein halbes Prozent auf rund 5269 Zähler zu. Nachdem der deutsche Leitindex am Freitag knapp drei Prozent eingebrochen war, hatte er sich bereits am Montag um gut ein Prozent erholt. Die zuletzt schwachen US-Arbeitsmarktdaten befeuerten die Wetten auf Zinssenkungen in den USA.