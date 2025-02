Trotz der leichten Abgaben wird am Ende dieses Handelstages ein Wochenplus von etwa 2,5 Prozent zu Buche stehen. Das wäre die achte Handelswoche in Folge mit einem positiven Vorzeichen. Unterstützung erhielt der Leitindex in dieser Woche vom Schwergewicht Nestlé und der Hoffnung auf Friedensgespräche in dem seit Jahren anhaltenden Ukraine-Krieg. Gerade mit Blick auf die Ukraine dürfte denn auch die am heutigen Freitag beginnende Sicherheitskonferenz in München im Fokus stehen.