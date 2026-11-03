Der unsichere Ausgang der US-Zwischenwahlen hat die Anleger am Devisenmarkt am Dienstag gelähmt. Der ‌Dollar-Index ⁠notierte wenig verändert bei 101,81 Punkten, der Euro trat ⁠bei 1,1185 Dollar auf der Stelle. Für die Republikaner von Präsident ‌Donald Trump geht es darum, ihre ‌knappen Mehrheiten in beiden ​Kongresskammern zu verteidigen. Umfragen deuten darauf hin, dass die Demokraten das Repräsentantenhaus zurückerobern könnten, im Senat ist die Lage ungewiss. Erste Ergebnisse gibt es in der Nacht ‌zu Mittwoch (MEZ). «Das Risiko besteht darin, dass die innenpolitische Entscheidungsfindung schwieriger wird», sagte Kit Juckes von der Société Générale. Wenn ​man sich bei einem beträchtlichen Haushaltsdefizit und hohen ​Ausgaben auf nichts einigen ​könne, dann bestehe die Gefahr, dass dies die Wirtschaft bremse und ‌die Währung schwäche, prognostizierte er.