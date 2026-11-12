17:13
Anleger haben US-Staatsanleihen verkauft und die Renditen damit in die Höhe getrieben. Analysten zufolge befürchten die Märkte nach den jüngsten Iran-Aussagen von US-Präsident Donald Trump weitere US-Angriffe, was die Inflationssorgen an den Börsen verstärken dürfte. «Wir brauchen kein Abkommen mit dem Iran», schrieb Trump in den sozialen Medien. Die Rendite der richtungsweisenden zehnjährigen US-Staatsanleihen stieg um 8,7 Basispunkte auf 5,076 Prozent. Die Rendite der zweijährigen Papiere, die sich üblicherweise im Einklang mit den Zinserwartungen der US-Notenbank entwickelt, kletterte um rund zehn Basispunkte auf 4,835 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte Oktober. Höher als erwartet ausgefallene US-Inflationszahlen hatten die Wetten auf steigende Zinsen vergangene Woche zusätzlich angeheizt.
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16:39
Der technologielastige Nasdaq 100 grenzte die Verluste rund eine Stunde nach Handelsbeginn ein und liegt noch mit 0,7 Prozent im Minus bei 28'178 Punkten. Nvidia belastete das Börsenbarometer, denn mit einem Indexgewicht von gut neun Prozent ist die Aktie der drittschwerste Titel hinter Apple und Microsoft, deren Kurse leicht zulegten.
Händler verwiesen mit Blick auf die vorsichtige Haltung der Investoren auch auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg, nachdem in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform «Truth Social», dass man keine Vereinbarung mit dem Iran brauche.
Nvidia-Chef Jensen Huang gibt nach seiner Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin seinen Posten auf. Das teilte der US-Konzern am Donnerstag mit. Der Rücktritt könne auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, sagte ein Börsianer. Nvidia-Aktien fielen im Tief erstmals seit Mitte 2025 unter die Marke von 150 US-Dollar. Vom Rekordhoch Anfang Oktober sind sie um ein Drittel eingebrochen.
Schon vor der Bekanntgabe des Rücktritts Huangs hatten Analysten ihre Haltung zur Aktie überdacht. Grosse Investmenthäuser wie Citigroup, JPMorgan und Bank of America senkten ihre Kursziele.
Eli Lilly gewannen 0,5 Prozent. Die chinesische Tochter gab bekannt, dass die Abnehmpille Foundayo von der chinesischen Zulassungsbehörde für Medizinprodukte (NMPA) laut einer Mitteilung per WeChat als neues Medikament zur Gewichtskontrolle genehmigt worden sei
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16:05
Der Rücktritt von Nvidia-Chef Jensen Huang hat Halbleiter-Aktien am Donnerstag auf Talfahrt geschickt und die US-Börsen belastet. Die Aktien des weltgrössten Chipkonzerns verloren zeitweise rund 13 Prozent und steuerten auf ihren grössten Tagesverlust seit Januar 2025 zu. Der Börsenwert von Nvidia fiel erstmals seit Juli 2025 unter vier Billionen Dollar. Rund eine halbe Stunde nach US-Handelsbeginn stehen die Nvidia-Aktien 6,3 Prozent tiefer.
Der Index der US-Technologiebörse Nasdaq verliert 0,3 Prozent auf 25'361 Punkte. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte liegt 0,2 Prozent tiefer bei 52'397 Punkten. Der breiter gefasste S&P 500 fällt um 0,4 Prozent auf 7593 Zähler.
Huang legte im Rahmen der Spionageaffäre seinen Posten mit sofortiger Wirkung nieder, ihm folgt kommissarisch Finanzchefin Colette Kress. «Er ist das Gesicht von Nvidia, und Nvidia steht im Zentrum des KI-Ausbaus», sagte Jun Bei Liu, leitende Portfoliomanagerin bei Ten Cap. «Und wenn wir uns anschauen, wie viele neue Betreiber von Cloud-Rechenzentren in dieser Welt der zirkulären Finanzierung mit Kapital ausgestattet wurden, dann stammt so gut wie alles von Nvidia. Das hat also erhebliche Auswirkungen auf die Zukunft.» Nvidia beherrscht Schätzungen zufolge 80 Prozent des Weltmarktes für KI-Prozessoren. In den vergangenen Wochen hat der Konzern insgesamt rund 1,6 Billionen Dollar und damit knapp 30 Prozent seines Börsenwerts eingebüsst.
Im Sog von Nvidia gerieten etliche Chipwerte unter die Räder: Aktien von CoreWeave rauschten um mehr als 16 Prozent nach unten, Intel-Papiere fielen um 4,3 Prozent, Papiere von ARM Holdings gaben 4,9 Prozent nach. Titel von Marvell Technology und Micron sackten um 6,1 beziehungsweise 4,2 Prozent ab. Die Führungskrise bei Nvidia trifft den Tech-Sektor in einer ohnehin schon schwierigen Zeit. Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte vergangene Woche die Furcht vor einer strengeren Regulierung von KI geschürt.
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15:35
Der Index Nasdaq 100 eröffnet am Donnerstag 1,4 Prozent tiefer bei 28'000 Punkten. Der S&P 500 sinkt um 0,7 Prozent auf 7568 Zähler. Der Dow Jones startet unverändert bei 52'479 Punkten.
Im Fokus der US-Anleger sind die Aktien von Nvidia. Nach Handelsbeginn sacken die Papiere um über 10 Prozent ab. Vor Börseneröffnung gab Jensen Huang seinen Rücktritt als CEO von Nvidia bekannt. Dies, nachdem zwei mutmassliche Liebesaffären des Firmengründers öffentlich wurden. Finanzchefin Colette Kress übernimmt als Interim-CEO.
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13:55
Zuletzt hatte die in den USA im Oktober höher als erwartet ausgefallene Inflation die Zinserhöhungserwartungen geschürt. Hinzu kamen Aussagen von Vertretern der US-Notenbank. Anleger fürchten, dass der geldpolitische Gegenwind zum Ende des Jahres doch stärker ausfallen könnte als bisher erwartet. Der Bitcoin wirft keine Zinsen ab und leidet daher unter höheren Leitzinsen.
Zudem sorgt der Wahlausgang bei den US-Zwischenwahlen in der Krypto-Branche für eine veränderte politische Gemengelage in Washington und für anhaltende Unsicherheit. In den massgeblichen Ausschüssen des US-Kongresses - etwa im Bankenausschuss des Senats - dürften bald wieder Politiker den Ton angeben, die Digitalwährungen traditionell deutlich skeptischer gegenüberstehen als viele Republikaner.
Auch im Vergleich zum Jahresbeginn gab der Bitcoin deutlich nach. Im Januar hatte er zeitweise fast 98'000 Dollar gekostet. Im bisherigen Jahresverlauf sackte der Kurs um 18 Prozent ab, nachdem er bereits 2025 um sechs Prozent nachgegeben hatte. Es war den Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge erst das vierte Verlustjahr in der Geschichte der Digitalwährung, die es erst seit 2009 gibt.
Die Marktkapitalisierung aller Bitcoins liegt aktuell bei knapp 1,5 Billionen Dollar. Er dominiert damit weiter den Kryptowährungsmarkt. Bei CoinMarketCap wird der Wert aller Digitalwährungen mit knapp 2,4 Billionen Dollar angegeben. Mit fast 246 Milliarden Dollar beziehungsweise knapp 176 Milliarden Dollar folgen Ethereum und Tether.
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13:40
Die Erholung im US-Technologiesektor dürfte wegen sich zuspitzender Sorgen über eine Abberufung von Jensen Huang als Chef des KI-Chipgiganten Nvidia ausgebremst werden. Während am Donnerstag an der überwiegend mit Technologie-Werten bestückten Nasdaq-Börse Verluste erwartet werden, steuert der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial (DJI) auf einen moderat freundlichen Start zu.
Der Broker IG signalisiert rund zwei Stunden vor dem Börsenstart für den Auswahlindex Nasdaq 100 ein Minus von 0,7 Prozent auf 28'171 Punkte, nachdem er tags zuvor um 2,3 Prozent hochgesprungen war. Der DJI wird mit 0,1 Prozent im Plus erwartet bei 52'518 Zählern.
Eine Führungskrise bei Nvidia sei nicht nur für den Wegbereiter des KI-Booms ein Problem, sondern könnte auch weitreichende Folgen für die globale Lieferkette im Bereich der KI haben, begründete ein Börsianer die weltweite Schwäche des Tech-Sektors.
Die Lage spitze sich zu, schrieb Bernstein-Analyst Stacy Rasgon, der prompt seine Kaufempfehlung für die Nvidia-Aktie strich und sein Kursziel auf 200 US-Dollar halbierte. Nachdem am Wochenende die Affäre Huangs mit einer möglichen chinesischen Spionin bekannt geworden war, berichteten Medien am Mittwoch über eine weitere Affäre mit einer hochrangigen Mitarbeiterin aus dem eigenen Haus. Damit sei der CEO nicht mehr zu halten, vermutet Rasgon und befürchtet, dass weitere Enthüllungen folgen könnten.
Ermittlungen laufen, auch durch den Chipkonzern selbst. Wie unter anderem das «Wall Street Journal» unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, bereitet der Verwaltungsrat die mögliche Ablösung Huangs vor. Die Nvidia-Aktie büsste vorbörslich 8 Prozent auf 160 Dollar ein. Das Minus würde sich damit seit Bekanntwerden der ersten Affäre am Wochenende auf 14 Prozent summieren.
Eli Lilly gewannen vorbörslich 2,9 Prozent. Die chinesische Tochter gab bekannt, dass die Abnehmpille Foundayo von der chinesischen Zulassungsbehörde für Medizinprodukte (NMPA) laut einer Mitteilung per WeChat als neues Medikament zur Gewichtskontrolle genehmigt worden sei.
Im Blick könnten zudem die Papiere des Chipmaschinenbauers Applied Materials und des Netzwerktechnik-Spezialisten Cisco stehen, denn beide werden nach Börsenschluss ihre Quartalsberichte vorlegen.
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13:38
Zerstörungen durch Naturkatastrophen haben beim weltgrössten Rückversicherer Munich Re im Sommer am Gewinn gezehrt. Dennoch blieben die versicherten Grossschäden im dritten Quartal mit 646 Millionen Euro niedriger als für diesen Zeitraum im Durchschnitt erwartet, wie der Dax-Konzern am Donnerstag in München mitteilte. Für das laufende Jahr rechnet Vorstandschef Christoph Jurecka weiterhin mit einem Gewinn von 6,6 Milliarden Euro - obwohl nach den ersten neun Monaten schon fast 5,7 Milliarden zu Buche stehen.
An der Börse wurden die Neuigkeiten positiv aufgenommen, obwohl der Rückversicherer den Quartalsgewinn und die erhöhte Jahresprognose schon Ende Oktober bekannt gegeben hatte. Die Munich-Re-Aktie gewann zuletzt rund 2,3 Prozent auf 582,60 Euro und gehörte damit zu den stärksten Titeln im Dax. Zugleich wurde das Papier rund drei Prozent teurer gehandelt als zum Jahreswechsel. Das Jahreshoch von gut 600 Euro von Anfang November ist aber immer noch ein Stück entfernt.
In den Monaten Juli bis September verdiente die Munich Re mit 1,7 Milliarden Euro rund 13 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Damals hatte der Konzern von ungewöhnlich geringen Grossschäden profitiert. Nicht nur die Rückversicherungssparte, sondern auch die Erstversicherungstochter Ergo warf diesmal weniger ab, nachdem sie ein Jahr zuvor von positiven Sondereffekten profitiert hatte.
Trotz des Gewinnrückgangs hatte Jurecka sein Gewinnziel für 2026 Ende Oktober von 6,3 auf 6,6 Milliarden Euro nach oben gesetzt. Damit würde die Munich Re eine halbe Milliarde mehr verdienen als im Vorjahr, obwohl die Preise für Rückversicherungsschutz zwischenzeitlich weiter gesunken sind. Deshalb hatte der Vorstand im Sommer sogar seine Prognose für den Versicherungsumsatz auf 62 Milliarden Euro gesenkt.
Sein Gewinnziel für 2027 will der Vorstand am 10. Dezember veröffentlichen. Längst zeichnet sich ab, dass das Preisniveau in der Schaden- und Unfall-Rückversicherung weiter sinken wird. Nach einem Tiefpunkt im Jahr 2017 waren die Preise für Rückversicherungsschutz zunächst langsam gestiegen, bevor sie 2023 kräftig in die Höhe sprangen. 2025 setzte schliesslich wieder ein Preisrückgang ein, der sich 2026 verstärkte, wie aus Zahlen des Maklers Guy Carpenter zur Katastrophen-Rückversicherung hervorgeht.
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13:05
Die Futures-Kurse auf die US-Indizes notieren rund zweieinhalb Stunden vor Handelsstart tiefer:
Derweil notiert der Schweizer Aktienmarkt gemessen am SMI mit +0,71 Prozent weiter in der Gewinnzone.
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12:30
Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. «Bessere Wirtschaftsdaten, ein Gaspreisrückgang um ein Fünftel, Brent-Öl nahe 90 Dollar und der Renditeabstand deutscher zu französischen Anleihen, der wieder unter 150 Basispunkte sinkt», nannte Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank als Gründe für die Stärke. Die Führungskrise beim Halbleiterkonzern Nvidia trat angesichts dieser Rahmenbedingungen etwas in den Hintergrund.
Der EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,33 Prozent auf 6414,49 Punkte. Ausserhalb des Euroraums gewann der britische FTSE 100 0,33 Prozent auf 10'870,97 Punkte hinzu. Der Schweizer Leitindex SMI zog um 0,73 Prozent auf 15'162,70 Punkte an.
Damit blieben die Turbulenzen beim Halbleiterkonzern Nvidia auf den Technologiesektor beschränkt. Das Schwergewicht ASML belastete diesen mit einem Verlust von 1,9 Prozent. Laut US-Medienberichten könnte sich schon bald die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin unter Druck steht. Der Verwaltungsrat des in Kalifornien ansässigen Konzerns schaltete sich am Mittwoch (Ortszeit) zu Beratungen zusammen, wie unter anderem die «New York Times» und das «Wall Street Journal» unter Berufung auf informierte Personen berichteten.
Besser sah es bei den Versicherern aus. Aktien von Zurich gewannen 1,2 Prozent. Analysten bewerten die Neunmonatszahlen in der Tendenz positiv. Nach Ansicht der Analysten von Vontobel sollte die anhaltend starke Wachstumsdynamik in den margenreichen Bereichen Global Specialty, Middle Market und Life Protection es Zurich ermöglichen, sämtliche Finanzziele für 2027 zu übertreffen.
Nach oben ging es auch mit den Luxuswerten. Hier setzte mit Burberry ein etwas kleinerer Wert Akzente. Die Aktie gewann nach neuen Zahlen neun Prozent. Die Analysten von RBC lobten die über den Erwartungen liegende Marge. Angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen im Markt für Luxusgüter kämen die Zahlen bei Anlegern gut an.
Gewohnt solide Zahlen lieferte mit Rolls-Royce ein anderes britisches Unternehmen. Die Analysten von Jefferies bescheinigten dem Triebwerksbauer «Stärke auf ganzer Linie». Auch der Aktienrückkauf verlaufe schneller als geplant.
Nicht ganz so gut kamen die Zahlen von Telefonica an. Trotz über den Erwartungen liegender Kennziffern und einem erhöhten Ausblick ging es um 2,3 Prozent nach unten. Die Analysten von Berenberg verwiesen auf die Schwäche des deutschen Marktes.
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11:47
Der Leitindex SMI markierte im frühen Handel ein neues Allzeithoch bei über 15'200 Zählern. «Sinkende Energiepreise, überzeugende Quartalszahlen und die Hoffnung auf eine nachhaltige Konjunkturerholung liefern eine immer breitere Grundlage für die Fortsetzung des Jahresendrallys», fasst ein Analyst die Stimmung am Markt zusammen. Und ein anderer meint: «Die Anleger hat das Gipfelfieber offensichtlich wieder gepackt.»
Doch es gibt auch warnende Stimmen. Mit den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln warte «ein Dreiklang an möglichen Stolpersteinen» auf die Investoren, heisst es in einem Kommentar. Bezüglich KI-Zweifeln hat sich in der Nacht auf Donnerstag die Nvidia-Krise ausgeweitet. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, da der Konzernboss laut Medienberichten eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin gehabt haben soll. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq. Diese ist denn auch vorbörslich im Minus.
Der SMI notiert um 11.37 Uhr 0,80 Prozent im Plus bei 15'173,2 Punkten. Zwischenzeitlich markierte er bei 15'200,17 sogar ein neues Allzeithoch. Das alte Rekordhoch hatte der Index vor einer Woche gesetzt, danach war er vom globalen Tech-Ausverkauf vorübergehend in Mitleidenschaft gezogen worden und mehrere hundert Punkte in die Tiefe gerasselt. Der Mid-Cap-Index SMIM legt aktuell um 0,61 Prozent auf 3278,88 Zähler zu, und der breite SPI um 0,75 Prozent auf 21'353,6 Punkte.
Auch Zurich haben sich mit Avancen von 1,22 Prozent bei den grössten Gewinnern eingereiht. Der Versicherer hat mit seinen Volumenzahlen für das dritte Quartal die Erwartungen mehr oder weniger erreicht. Analysten sehen das Unternehmen auf Kurs.
Die mit Abstand grössten Verluste erleiden bei den Blue Chips Partners Group, die 1,8 Prozent auf 671,60 Franken nachgeben. Die Aktien des Finanzkonzerns haben sich in den vergangenen Wochen vom Mehrjahrestief erholt, das vor gut einem Monat bei knapp 583 Franken markiert wurde. Doch jetzt sorgt eine neue Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs in Kombination mit einem deutlich gesenkten Kursziel von 610 Franken für neuerliche Abgaben.
Am breiten Markt fallen vor allem Adecco (+13,16 Prozent) nach der Zahlenvorlage auf. Analysten werten insbesondere die Profitabilität im dritten Quartal positiv. Zudem hat der Personaldienstleister eine Reorganisation angekündigt.
Die Zahlen von Sonova (-0,07 Prozent) erhalten keinen Applaus. Die am Morgen vorgelegten Resultate zum ersten Halbjahr übertrafen allerdings die Erwartungen. Zudem wurden die Prognosen erhöht.
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11:16
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11:11
Ein ungewöhnlich heisser Sommer hat dem britischen Schuhhersteller Dr. Martens das Geschäft verhagelt. Das Unternehmen warnte am Freitag, dass die kommenden Wochen rund um den Aktionstag «Black Friday» und das Weihnachtsgeschäft nun entscheidend seien. Im ersten Geschäftshalbjahr bis Ende September weitete sich der bereinigte Vorsteuerverlust auf 13,7 Millionen Pfund aus, nach einem Minus von 9,4 Millionen Pfund im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz fiel währungsbereinigt um neun Prozent auf 290,4 Millionen Pfund. Die Aktien des Unternehmens brachen an der Londoner Börse um mehr als 15 Prozent ein.
Die Dr.-Martens-Stiefel mit den charakteristischen gelben Nähten waren einst Arbeitsschuhe, entwickelten sich aber zu einem Symbol der britischen Punk-Kultur und inzwischen zu einer verbreiteten Modemarke. Doch besonders auf dem Heimatmarkt halten sich die Kunden inzwischen zurück: In Grossbritannien brachen die Erlöse im ersten Halbjahr um 21 Prozent ein, während sie in den USA um fünf Prozent nachgaben.
Konzernchef Ije Nwokorie versucht derzeit, das Sortiment über die bekannten Schnürstiefel hinaus zu erweitern. «Wir haben die Auswirkungen des Umsatzrückgangs auf den Gewinn durch eine gute Bruttomarge und anhaltend strenge Kostenkontrolle abgemildert», sagte der Manager. Bislang hatten Analysten für das bis Ende März 2027 laufende Geschäftsjahr im Schnitt mit einem bereinigten Vorsteuergewinn von 65,7 Millionen Pfund und einem Umsatz von 777 Millionen Pfund gerechnet. Dr. Martens erklärte jedoch, dass zum jetzigen Zeitpunkt eine grosse Bandbreite beim Umsatz und Ergebnis möglich sei.
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10:45
Der Dax hat erstmals in seiner Geschichte die 27'000-Punkte-Marke übersprungen. Der deutsche Leitindex stieg am Donnerstag in der Spitze um 1,3 Prozent auf ein Rekordhoch von 27'001,67 Zählern. Positiv aufgenommene Firmenbilanzen und die zuletzt rückläufigen Ölpreise trieben den Dax nach oben.
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10:00
Die Krise rund um Nvidia-Chef Jensen Huang macht Siemens-Chef Roland Busch wenig Sorgen, obwohl der Münchner Konzern eng mit dem US-Unternehmen kooperiert. «Wir reden hier über eine relativ grosse Firma, auch mit einem grossen Team», betont Busch. Die Tagesarbeit finde mit anderen Menschen statt, beispielsweise dem Manager Rev Lebaredia. «Die Projekte, die wir da haben, laufen unabhängig davon weiter.»
Die Frage, wie es mit der Führung bei Nvidia weitergehe, müsse sich der dortige Aufsichtsrat stellen. «Aber die Firma wird so oder so weiterlaufen.» Er glaube, «dass wir an dieser Stelle das zu sehr projizieren auf eine Person», sagte Busch. Das liege sicher auch am Hype. Aber die Arbeit von Siemens mit Nvidia finde «zwei, drei Ebenen darunter statt». Letztlich sei es eine Partnerschaft zwischen Unternehmen und er glaube, dass die aktuellen Vorgänge keinen Einfluss darauf haben werden.
09:55
Gegen 9.45 Uhr klettern die Titel um 14,7 Prozent auf 26,16 Franken. Damit stehen sie auf dem höchsten Stand seit Mitte 2025. Seit Jahresbeginn hatten sich die Aktien bis zum Vorabend flach und damit deutlich schlechter entwickelt als der Gesamtmarkt (+16 Prozent). Der SPI notiert am Donnerstagmorgen um 0,7 Prozent im Plus.
Die Analysten bewerten die Zahlen von Adecco für das dritte Quartal mehrheitlich positiv. Insbesondere der operative Gewinn übertraf die Erwartungen.
Besonders erfreulich sei die breit abgestützte Wachstumsentwicklung in den meisten Regionen, hält der Experte von Vontobel fest. Die positive Cashflow-Entwicklung ermögliche zudem weitere Fortschritte beim Schuldenabbau.
Auch die Stabilisierung im Geschäft mit Festanstellungen wird von den Analysten positiv hervorgehoben. Allerdings bleiben die schwache Konjunktur, der Margendruck und die anspruchsvolleren Vorjahresvergleiche Herausforderungen, wie es bei der ZKB heisst. Ausserdem erschwere die organisatorische Zusammenlegung von Professional Recruiting und Flexible Placement Vergleiche der Segmentergebnisse über mehrere Jahre.
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09:45
Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag mit deutlichen Gewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex SMI hat dabei gleich mit der Eröffnung ein neues Allzeithoch gesetzt. Der gesunkene Ölpreis sorge nach wie vor für eine gute Grundstimmung, heisst es am Markt. Händler berichten ausserdem von einem Hang der Investoren zu Sicherheit infolge der Nvidia-Turbulenzen, was allen europäischen Handelsplätzen helfe. Auch die Börsen in Frankfurt und Paris sind klar im Plus.
Die Nvidia-Krise hat sich in der Nacht ausgeweitet und die Papiere des US-KI-Riesen sind nachbörslich zeitweise zweistellig eingebrochen. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin bereits unter Druck gestanden hatte. Nun berichteten die «New York Times» und das «Wall Street Journal», der Konzernboss habe eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq.
Der SMI steigt gegen 09.15 Uhr um 0,75 Prozent auf 15'166,48 Punkte. Zwischenzeitlich markierte er bei 15'200,17 sogar ein neues Allzeithoch; das letzte datierte vom vergangenen Donnerstag. Der Mid-Cap-Index SMIM steigt um 0,63 Prozent auf 3279,53 Zähler, der breite SPI um 0,77 Prozent auf 21'358,67 Punkte.
Verluste erleiden bei den Blue Chips einzig ABB (-0,5 Prozent), die von der Nvidia-Krise in Mitleidenschaft gezogen werden, UBS (-0,6 Prozent) sowie Partners Group (-2,3 Prozent). Letztere leiden unter einer Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.
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09:35
Der Goldpreis hat am Donnerstag weiter unter der Aussicht auf steigende Zinsen in den USA gelitten. Der Preis für eine Feinunze (31,1 Gramm) sank an der Börse in London den dritten Tag in Folge und rutschte unter die runde Marke von 4000 US-Dollar. Zuletzt notierte das Edelmetall bei 3'958 Dollar und damit etwa 0,7 Prozent niedriger als am Mittwoch. Damit wird Gold aktuell auf dem Niveau von Mitte letzter Woche gehandelt.
Anders als festverzinsliche Wertpapiere wirft das Edelmetall keine Zinsen ab; deshalb ist die mittlerweile fest am Markt verankerte Erwartung einer Leitzinserhöhung durch die US-Notenbank Fed um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember eine Bürde für den Goldpreis.
Die Fed sieht sich mit einer hartnäckigen Teuerung in den USA konfrontiert. Jüngste Preisdaten verstärkten die Sorgen um eine zu hohe Inflation, denn die Verbraucherpreise waren im Oktober stärker gestiegen als erwartet.
Daraufhin hatten sich Vertreter der Notenbank restriktiv geäussert und so einmal mehr die Erwartungen hinsichtlich einer Zinserhöhung im nächsten Monat geschürt. Die Preisdaten für Oktober seien «fast schon beunruhigend», sagte etwa Austan Goolsbee, Präsident der Federal Reserve Bank of Chicago.
Angesichts eines weniger günstigen konjunkturellen Umfelds sei Gold einem erhöhten «Abwärtsrisiko» ausgesetzt und könnte auf 3.870 Dollar fallen, sagte Christopher Wong, Stratege bei der Finanzdienstleistungsgruppe Oversea-Chinese Banking Corporation. Dort liegt das Ende Oktober erreichte Tief seit gut einem Jahr.
Jede positive Überraschung bei den am Freitag anstehenden US-Erzeugerpreisdaten könnte den Goldpreis weiter unter Druck setzen, fuhr Wong fort. Denn die Preise, die Hersteller für ihre Waren verlangen, beeinflussen tendenziell die Verbraucherpreise, an denen die Fed ihre Geldpolitik ausrichtet.
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09:30
Auch der Dax ist zum Handelsstart am Donnerstag auf ein frisches Rekordhoch geklettert. Der deutsche Leitindex gewann 1,1 Prozent auf 26'956,85 Zähler und lag damit nur noch knapp unter der 27'000-Punkte-Marke. Das Dax-Umfeld helle sich auf, sagte Jochen Stanzl von der Consorsbank. Börsianer führen den Optimismus am Markt auf zuletzt bessere Wirtschaftsdaten, einen Ölpreisrückgang beim Brent nahe 90 Dollar und positive Firmenbilanzen zurück.
Zu den grössten Gewinnern im Dax zählte im frühen Handel die Siemens-Aktie mit einem Plus von knapp fünf Prozent. Der Münchner Technologiekonzern legt nach einem Rekordjahr die Latte höher. Nach dem Teilausstieg aus der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers werde der Umsatz mittelfristig um sieben bis elf Prozent zulegen, prognostizierte das Unternehmen.
Bedenken wegen überzogener Ausgaben im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI) drängten die Investoren vorerst in den Hintergrund. Der Sieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen hatte vergangene Woche die Furcht vor einer strengeren Regulierung von KI geschürt und Technologiewerte rund um den Globus auf Talfahrt geschickt. Für neue Erschütterungen im Tech-Sektor könnte allerdings Nvidia sorgen. Das «Wall Street Journal» hatte berichtet, dass der Chip-Weltmarktführer die Entlassung von Konzernchef Jensen Huang vorbereite. Hintergrund seien zwei aussereheliche Affären des Managers, darunter eine mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin. Im Frankfurter Handel verloren die Aktien 6,8 Prozent. Im Dax notierte Infineon 3,7 Prozent schwächer. Aixtron-Aktien gaben im MDax fast drei Prozent nach.
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09:15
Der SMI durchbricht zu Handelsbeginn die Rekordmarke. Er steigt um 0,9 Prozent auf 15'190 Punkte. Der bisherige Rekord im Handelsverlauf lag bei 15'093 Punkten, erreicht am 5. November.
Händler berichten daher auch von einer gewissen Sektor-Rotation weg von Technologie infolge der Nvidia-Turbulenzen, was dem defensiven Schweizer Markt hilft. Zudem sorge der gesunkene Ölpreis nach wie vor für eine gute Grundstimmung. Im Fokus sind hierzulande heute ausserdem gewichtige Titel wie Zurich, Sonova und Adecco nach Zahlen.
Die Nvidia-Krise hat sich in der Nacht ausgeweitet und die Papiere des US-KI-Riesen sind nachbörslich zeitweise zweistellig eingebrochen. Das belaste die Stimmung im gesamten Technologiesektor, sagen Börsianer. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, der nach einer Affäre mit einer möglichen chinesischen Spionin schon bislang unter Druck stand. Auslöser sind Berichte der «New York Times» und des «Wall Street Journals», wonach der Konzernboss eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin des Unternehmens gehabt habe. Nvidia macht laut Marktbeobachtern derzeit etwa 7 Prozent des Indexgewichts im Nasdaq aus.
Zurich drehen nach einem vorbörslichen Minus in den positiven Bereich (+1,4 Prozent) nach der Vorlage der Neunmonatszahlen. Partners Group dagegen fallen 2,1 Prozent. Die Erklärung dafür ist eine Verkaufsempfehlung von Goldman Sachs.
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08:10
Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,21 Prozent höher indiziert. 14 von 20 Aktien des Leitindex steigen, am stärksten Alcon mit 1 Prozent. Die Aktien von Partners Group geben stark nach (minus 3,1 Prozent). Goldman Sachs senkte das Rating auf «Sell» mit einem Kursziel von 610 Franken von zuvor 770 Franken. Die Aktien von Zurich sind nach Quartalszahlen ebenfalls tiefer (minus 0,42 Prozent).
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06:20
Der SMI wird bei der IG Bank 0,39 Prozent höher gestellt. Er schloss am Mittwoch 0,11 Prozent fester bei 15'053,86 Punkten. Damit hielt sich der Leitindex klar über der psychologisch wichtigen Marke von 15'000 Zählern. Der Rekord steht bei 15'092 Punkten, erreicht am 5. November.
Am Donnerstag stehen die Aktien von Zurich, Adecco, Sonova und Montana Aerospace im Fokus. Alle vier Unternehmen veröffentlichen Quartalszahlen.
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06:00
Die Börsen in Asien beruhigen sich nach Schwankungen im Gefolge der Wall Street. Dort brachen die Aktien von Nvidia nachbörslich wegen Nachrichten über eine mögliche Ablösung des langjährigen Konzernchefs Jensen Huang durch den Verwaltungsrat ein. Die Nvidia-Papiere rutschten um mehr als acht Prozent ab. Die asiatischen Indizes schlugen sich dagegen besser.
Der südkoreanische Kospi stieg um 0,2 Prozent, taiwanische Aktien gewannen 0,5 Prozent. Der breiteste MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ausserhalb Japans lag dagegen um 0,1 Prozent niedriger, belastet von Aktien in Hongkong.
In Tokio blieb der 225 Werte umfassende Nikkei-Index fast unverändert bei 61.303,51 Punkten und der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 3.951,02 Zählern.
Die Börse Shanghai gewann 0,2 Prozent auf 3.688,05 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 0,1 Prozent auf 4.080,14 Punkte.
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05:45
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,70 Yen. Japans oberster Währungsdiplomat Atsushi Mimura warnte die Marktteilnehmer angesichts der erneuten Annäherung des Yen an die wichtige Marke von 160 je Dollar. Die jüngsten Wechselkursbewegungen seien seiner Ansicht nach übermässig schnell gewesen, sagte Mimura am Donnerstag in seiner ersten Äusserung zu den Devisenmärkten seit Ende September.
«Es ist noch zu früh, um zu vergessen, was in diesem Sommer geschehen ist», fügte er hinzu. Mimura bezog sich damit auf die Stützungskäufe Japans für den Yen von Ende Juli bis Anfang August, darunter auch eine gemeinsam mit den USA vorgenommene Intervention.
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05:30
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01:00
Die Papiere von Nvidia erholten sich vorübergehend, brachen dann aber nachbörslich um mehr als acht Prozent ein.
Die zuletzt unterbrochene Erholung im Technologiesektor hatte dabei am Mittwoch wieder kräftig Fahrt aufgenommen. Starke Geschäftszahlen des KI-Unternehmens CoreWeave und ein Bericht über eine robuste Nachfrage beim geplanten Mega-Börsengang des Chatbot-Entwicklers Anthropic hoben vor allem in der KI-Branche die Stimmung. Diese hatte in der Vorwoche noch einen Ausverkauf erlebt.
Der Coreweave-Kurs schnellte um fast 25 Prozent nach oben. Das Rechenzentren- und Cloud-Unternehmen dämpfte die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz mit einem starken Umsatzwachstum. Laut einem Börsianer gibt das hoch verschuldete Unternehmen dem KI-Sektor eine zusätzliche Absicherung mit der Aufstockung seiner Investitionsausgaben. «Bei Coreweave heisst es Aufatmen», so der Marktteilnehmer auch mit Blick auf Finanzierungsrisiken.
Der Erholungsrally folgten viele Werte, die vor allem aus der KI-Hardwarebranche stammen. Die Kursgewinne bei Micron , Sandisk und Seagate Technology waren sämtlich prozentual zweistellig. Papiere von Marvell Technology gewannen gut neun Prozent.
Auch Medienberichte zum Börsengang des KI-Plattformbetreibers Anthropic hellten das Bild wieder auf. Nachdem am Vortag noch Enttäuschung über die Bewertung die KI-Aktien belastet hatte, berichtet nun die «Financial Times», dass die beauftragten Banken wegen der Nachfrage nach den Aktien eine höhere Bewertung in Erwägung zögen.
(cash/Reuters/Bloomberg/AWP)