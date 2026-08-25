Ein US-Militärtransportflugzeug ist auf dem Moskauer Flughafen Wnukowo gelandet, wie aus Daten des Flugverfolgungsdienstes Flightradar24 hervorgeht. Der Transporter vom Typ Boeing ‌Globemaster war ⁠demnach direkt aus der lettischen Hauptstadt Riga nach Moskau geflogen, wo er gegen 09.00 Uhr MESZ eintraf. Ob sich Passagiere oder Fracht ⁠an Bord befinden, kann die Nachrichtenagentur Reuters nicht unabhängig überprüfen. Der Kreml erklärt, keine Informationen über die Maschine zu haben. Das Flugzeug war bereits am 23. August ‌vom US-Luftwaffenstützpunkt Camp Springs nahe Washington nach Riga geflogen. Der letzte Direktflug einer in den USA ‌registrierten Maschine nach Russland war im Januar, als die US-Sonderbeauftragten Steven Witkoff ​und Jared Kushner zu Friedensgesprächen über die Ukraine anreisten.