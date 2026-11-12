Doch es gibt auch warnende Stimmen. Mit den Zinssorgen, geopolitischen Risiken und KI-Zweifeln warte «ein Dreiklang an möglichen Stolpersteinen» auf die Investoren, heisst es in einem Kommentar. Bezüglich KI-Zweifeln hat sich in der Nacht auf Donnerstag die Nvidia-Krise ausgeweitet. Laut Medienberichten könnte sich die Zukunft von Firmenchef Jensen Huang bald entscheiden, da der Konzernboss laut Medienberichten eine weitere Affäre mit einer ihm unterstellten Top-Managerin gehabt haben soll. Nvidia ist nicht nur ein Titel mit extremer Symbolkraft, sondern steht auch für rund 7 Prozent der gesamten Nasdaq. Diese ist denn auch vorbörslich im Minus.