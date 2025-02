Für schlechte Stimmung sorgten auch die jüngsten Nachrichten aus der US-Handelspolitik. Trump will nächste Woche Gegenzölle für zahlreiche Staaten ankündigen. Das sagte der Republikaner in einer Rede im Weissen Haus an der Seite des japanischen Ministerpräsidenten Shigeru Ishiba. Damit würde Trump sein Wahlkampfversprechen einlösen, Importe mit Zöllen zu belegen, die den Zöllen entsprechen, die seine Handelspartner auf amerikanische Exporte erheben. Einem Bericht der «Financial Times» zufolge will die Europäische Union niedrigere Zölle auf US-Autos anbieten. «Willkommen bei Trump 2.0. Es ist genauso wie bei Trump 1.0: Jeden Tag gibt es eine neue Schlagzeile und jeden Tag gibt es schwankende Kurse am Markt», kommentierte Thomas Hayes, Vorsitzender der Private-Equity-Firma Great Hill Capital.