Am Montag, am Tag des Zürcher Sechseläuten, stehen an der Schweizer Börse derweil keine wichtigen Termine auf der Agenda. Die Anleger können das Augenmerk weiterhin auf die Entwicklungen im Nahen Osten und auf andere Finanzmärkte richten. Konjunkturdaten stehen etwa in Japan (Dienstleistungsindex Februar), Deutschland (Produzentenpreise März) oder in der Eurozone (Bauproduktion Februar) auf dem Programm. Derweil sind aus den USA keine News angesagt, die den Börsenverlauf prägen können. Später in der Woche wird die Berichtssaison in der Schweiz wieder an Fahrt aufnehmen, dies mit zahlreichen Zahlenausweisen von Blue-Chip-Unternehmen.