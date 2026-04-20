Zerplatze Friedenshoffnungen im Iran-Krieg sorgen auch am Schweizer Aktienmarkt zum Wochenstart für Abgaben. «Allerdings scheinen sich die Investoren langsam an die Situation zu gewöhnen und setzen weiter auf eine baldige Lösung des Konflikts», kommentiert ein Händler. «Entweder militärisch oder auf dem diplomatischen Weg.» Ob sich dies jedoch tatsächlich so ereignen werde, müsse noch bezweifelt werden. «Der Iran stellt für die USA und Israel eine vollkommen andere Art von Gegner dar als gedacht.» Damit geht auch die Phase der Unsicherheit in die Verlängerung.