US-Präsident Donald Trump ruderte am Vorabend im internationalen Handelskonflikt zurück und setzte bestimmte gerade in Kraft getretene Zölle für 90 Tage aus. Dies sorgte an den New Yorker Börsen für Euphorie: Die Indizes schnellten in die Höhe, wobei der Dow Jones Industrial knapp 8 Prozent im Plus schloss, die Nasdaq sogar gut 12 Prozent. Neben der Zollpause kamen auch Trumps Aussagen gut an, dass er nach wie vor an einen Deal mit China glaube.