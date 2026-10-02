Ein ⁠schwächerer Umsatzausblick von Nike sorgt für schlechte Stimmung in ⁠der Sportartikel-Branche. Die Aktien von Adidas verlieren im Dax im frühen Geschäft ‌von Lang & Schwarz 1,3 Prozent. ‌Puma notieren im MDax 1,7 ​Prozent niedriger. Für 2026/27 rechnet Nike mit einem Rückgang der Erlöse um einen hohen einstelligen Prozentsatz - er fällt damit deutlich stärker aus als von Analysten erwartet. Im ‌ersten Quartal büsste der Adidas-Rivale vier Prozent Umsatz ein. Der Konzern will sich mit einem neuen Sparprogramm gegen die ​Krise stemmen. Die Probleme bei Nike seien ​vor allem hausgemacht, daher sollte ​die Konkurrenz nicht allzu sehr unter den Zahlen von Nike ‌leiden, meint ein Händler. Nike-Aktien sind im nachbörslichen US-Handel um 8,5 Prozent gefallen.