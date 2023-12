In der Schweiz ist die Agenda bei Unternehmensnachrichten weitestgehend leer. Lediglich die neue Logitech-Chefin Hanneke Faber hat ihren ersten Auftritt an einem "Fireside-Chat". Und so blicken die Investoren ins Ausland. In den USA stehen am Nachmittag die Erstanträge für Arbeitslosenhilfe an. Am Morgen schon geben Daten zur Industrieproduktion in Deutschland im Oktober einen Einblick über die Verfassung der grössten Volkswirtschaft Europas.