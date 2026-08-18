14:55
Die US-Standardwerte an der Wall Street dürften am Dienstag mit Verlusten eröffnen. Für die Technologiewerte an der Nasdaq dürfte es zunächst deutlich abwärts gehen, nachdem die jüngste Erholung schon am Vortag Risse gezeigt hatte. Steigende Renditen langlaufender Anleihen auf Mehrjahreshochs und weiter anziehende Ölpreise aufgrund des fortgesetzten Iran-Krieges dämpfen die Nachfrage der Anleger nach risikoreichen Anlagen.
Vor Handelsbeginn notieren die Futures auf den Dow Jones Industrial 0,2 Prozent tiefer auf 53'459 Punkte. Die Nasdaq-100-Futures fallen 1,3 Prozent auf 29'691 Zähler.
«Die Lage im Nahen Osten spitzt sich eindeutig wieder zu, und die langfristigen Zinsen steigen - und das sind Faktoren, die letztendlich den Wert von Aktien untergraben», kommentierte Emma Moriarty von CG Asset Management.
Aktien aus dem Bereich künstlicher Intelligenz (KI), die tags zuvor noch von der KI-Fantasie profitiert hatten, waren vorbörslich am stärksten von Gewinnmitnahmen betroffen. So fielen die Titel von Nvidia um 1,8 Prozent. Die Papiere von Micron , Sandisk und Marvell Technology verbuchten vorbörsliche Kursabschläge zwischen 4,7 und 6,2 Prozent.
Die weltgrösste Baumarktkette Home Depot schnitt im zweiten Quartal deutlich besser ab als erwartet. Die Aktie verteuerte sich im vorbörslichen Handel um 2,0 Prozent.
Die Anteilsscheine von Abercrombie & Fitch büssten vorbörslich 2,5 Prozent ein, nachdem die Analysten von Raymond James die Aktien des Bekleidungsunternehmens nach der jüngsten Kursrally auf «Market Perform» abgestuft hatten.
Für die Papiere von Fabrinet ging es um 11 Prozent nach unten. Analysten zufolge hatten die Datacom-Umsätze des Unternehmens für Verfahrenstechnik und Fertigungsdienstleistungen enttäuscht.
Die am US-Markt notierten Papiere von Baidu fielen im vorbörslichen Handel um 7,3 Prozent. Das chinesische KI- und Internetunternehmen hatte einen deutlich geringeren Gewinn im zweiten Quartal gemeldet, der auf schwache Umsätze vor allem im Online-Marketing-Geschäft zurückzuführen war.
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14:30
Das US-Raumfahrtunternehmen Intuitive Machines hat einen Auftrag vom Jet Propulsion Laboratory der NASA erhalten. Die Firma liefert die Satellitenplattform, übernimmt die Systemintegration und bietet Missionsdienste für ein Erdbeobachtungsprojekt. Der Start ist für das Jahr 2028 geplant.
Die Mission namens «EAGLE-VSWIR» nutzt die Plattform «IM 300» von Intuitive Machines. Ein spezielles Instrument sammelt Daten im sichtbaren sowie im kurzwelligen Infrarotbereich. Es erforscht die Biologie und Geologie der Erdoberfläche. Gleichzeitig erprobt die Mission Technologien für spätere Flüge zum Mond und zum Mars. Das gab das Unternehmen am Dienstag bekannt.
Die Aktien können von dieser Auftragserteilung nicht profitieren und fallen vorbörslich rund 4,2 Prozent auf 19,52 Dollar.
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14:00
Das Geschäft mit Robotaxis entwickelte sich besonders stark. Die Erträge in diesem Bereich stiegen im zweiten Quartal um 691,2 Prozent auf 12,1 Millionen Dollar. Die Einnahmen aus kostenpflichtigen Fahrten legten um 849,3 Prozent zu.
Die Robotaxi-Flotte vergrösserte sich auf 1'975 Fahrzeuge. Bis Ende des Jahres soll die Flotte auf mehr als 3'500 Fahrzeuge anwachsen. Die Zahl der registrierten Nutzerinnen und Nutzer des Dienstes PonyPilot in China überstieg 1,5 Millionen.
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13:30
Die Aktien von Flexsteel Industries legen in der US-Vorbörse kräftig um rund 10 Prozent zu. Der Möbelhersteller aus Iowa übertraf im vierten Quartal die Erwartungen bei Gewinn und Umsatz. Zudem lag die Umsatzerwartung für das erste Quartal über den Prognosen der Analysten.
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13:00
Die Futures für die US-Aktienmärkte notieren vor dem Start unverändert:
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11:37
Der Schweizer Aktienmarkt tut sich nach dem in der vergangenen Woche erreichten Rekordhoch weiter schwer. Der SMI steht 0,2 Prozent tiefer bei 14'268 Punkten. Am Vortag hatte der Leitindex bereits 0,6 Prozent eingebüsst. Damit entfernt er sich weiter vom in der Vorwoche markierten Allzeithoch. Der Mid-Cap-Index SMIM gibt mit 0,90 Prozent auf 3149 Punkte noch deutlicher nach, der breite SPI verliert 0,3 Prozent auf 20'111 Punkte.
Unter Druck stehen vor allem konjunktursensitive Titel wie ABB (-1,9 Prozent). Auch Bauwerte wie Holcim, Sika und Geberit geben jeweils um mehr als 1 Prozent nach. Zu den Gewinnern unter den Bluechips dagegen gehören die defensiven Swisscom (+1 Prozent). Auch die Pharmaschwergewichte Roche (+1 Prozent) und Novartis (+0,4 Prozent) stützen den Leitindex.
In den hinteren Reihen sorgt die laufende Berichtssaison für teils deutliche Kursbewegungen. An der Spitze stehen Basilea (+8,1 Prozent). Das Biopharmaunternehmen blickt auf ein starkes erstes Halbjahr zurück und hat nach den Zahlen die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Auch Skan, Medartis und Phoenix Mecano legen nach ihren Halbjahreszahlen zu, können die teils noch höheren Auftaktsgewinne aber nicht ganz verteidigen.
In die andere Richtung geht es für Huber+Suhner (-5,2 Prozent). Zwischenzeitlich hatten die Titel noch zweistellig nachgegeben. Vor allem die Margenentwicklung im ersten Semester enttäuschte. Auch PSP Swiss Property (-0,8 Prozent) stehen nach den Halbjahreszahlen unter Druck, obwohl Analysten das Zahlenwerk insgesamt als solide einstufen.
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10:59
Der Swiss Performance Index (SPI) notiert am Vormittag um 0,3 Prozent im Minus bei 20'120 Zählern. Nur Gesundheitswerte (+0,5 Prozent) befinden sich in der Gewinnzone. Die Sektoren Industrie (-1,2 Prozent), Versorger (-1,2 Prozent) und Grundstoffe (-0,9 Prozent) gehören zu den bisherigen Tagesverlierern.
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10:30
Der europäische Leitindex Stoxx 600 verliert 0,6 Prozent auf 652,63 Zähler. Grund dafür sind die schwindenden Chancen auf einen Frieden zwischen den USA und dem Iran. Die Anleger sorgen sich wegen höherer Energiepreise, einer steigenden Inflation und möglicher Zinserhöhungen.
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10:00
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag zum Handelsstart wenig verändert. Negative Vorgaben aus den USA und Asien sowie die anhaltenden Sorgen um die Lage im Nahen Osten sorgen zwar für Gegenwind. Gleichzeitig stützen die defensiven Schwergewichte den Leitindex.
In der zweiten Reihe setzen SIG (+1,9 Prozent) zu einer leichten Erholung an. Am Vortag waren die Titel nach einem erneuten Chefwechsel um fast 18 Prozent eingebrochen. Deutlich schwächer zeigen sich dagegen Halbleiterwerte wie VAT (-3 Prozent) und AMS-Osram (-3,8 Prozent), die unter der schwachen Branchenstimmung leiden.
Für Impulse sorgt in den hinteren Reihen vor allem die laufende Berichtssaison. Das Biopharmaunternehmen Basilea (+7,2 Prozent) blickt auf ein starkes erstes Halbjahr zurück und hat nach den Zahlen die Ziele für das Gesamtjahr angehoben. Auch Medartis (+5,5 Prozent) und Skan (+6,8 Prozent) können mit ihren Halbjahreszahlen überzeugen. Phoenix Mecano (+1,2 Prozent) legen ebenfalls zu.
In die andere Richtung geht es für Huber+Suhner mit Abgaben von fast 11 Prozent. Vor allem die Margenentwicklung im ersten Semester blieb hinter den Erwartungen zurück. Zudem gehörten die Titel mit einem Plus von rund 40 Prozent seit Jahresbeginn zuletzt zu den stärksten Aktien am Markt. Auch PSP Swiss Property (-0,2 Prozent) geben trotz guter Halbjahreszahlen nach.
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09:30
Neue Ratings und Kursziele für Schweizer Aktien:
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09:06
Der Schweizer Aktienmarkt knüpft am Dienstag an den schwachen Wochenstart an. Negative Vorgaben aus den USA und Asien sowie die anhaltenden Nahostsorgen belasten die Stimmung. Impulse könnten hierzulande erneut von der laufenden Berichtssaison kommen.
Für Bewegung sorgen vor allem Unternehmenszahlen. PSP Swiss Property (+0,4 Prozent) gehört dabei zu den wenigen Gewinnern bei den Top-50 Unternehmen. Der Immobilienkonzern steigerte den Gewinn im ersten Halbjahr dank des Verkaufs eines Entwicklungsprojekts deutlich stärker als erwartet, während der Mietertrag weitgehend stabil blieb.
Einen Kurssprung verzeichnen Basilea (vorbörslich +5,5 Prozent). Das Biopharmaunternehmen blickt auf ein starkes erstes Halbjahr zurück und hat nach den Zahlen die Ziele für das Gesamtjahr angehoben.
In die andere Richtung geht es für Huber+Suhner (vorbörslich -6,1 Prozent). Vor allem die Margenentwicklung im ersten Semester blieb hinter den Erwartungen zurück. Ein Fokus liegt zudem auf den Halbleiterwerten wie VAT (-2,4 Prozent) und Comet (-2,2 Prozent), die aufgrund einer Branchenschwäche überdurchschnittlich nachgeben.
Aus den hinteren Reihen haben zudem Medartis, Skan und Phoenix Mecano (+1,2 Prozent) Zahlen vorgelegt. Für die Titel werden vorbörslich allerdings keine Kurse gestellt.
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08:04
Der Schweizer Aktienmarkt (SMI) wird im vorbörslichen Handel bei Julius Bär 0,4 Prozent tiefer auf 14'250 Punkten indiziert. 19 der 20 SMI-Titel geben nach. Vorbörslich steigen einzig die Titel von Amrize (+0,05 Prozent). Die Kursverluste der Verlierer reichen von 0,3 Prozent bis 0,6 Prozent, wobei Logitech (-0,6 Prozent) und Richemont (-0,5 Prozent) die grössten vorbörslichen Abgaben aufweisen.
Der breite Markt fällt ebenfalls vorbörslich – rund 0,4 Prozent. Die höchsten Bewegungen werden bei den Aktien von Basilea (+5,2 Prozent), Cosmo (-2,2 Prozent), Huber+Suhner (-5,8 Prozent) und PSP (+0,8 Prozent). Basilea, Huber+Suhner und PSP haben vorbörslich Zahlen publiziert.
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07:30
Der Spotpreis für Gold notierte zuletzt bei 4391,14 Dollar pro Unze, ein Rückgang von 0,5 Prozent. Die US-Gold-Futures für Dezember lieferbar verloren 0,6 Prozent und notierten bei 4446,70 Dollar. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihenstiegen weiter an und erhöhten damit die Opportunitätskosten für den Besitz von nicht verzinslichem Gold.
Auch die Ölpreise stiegen leicht, nachdem der Iran angekündigt hatte, zu einer «vollständig offensiven» militärischen Haltung überzugehen, nachdem die Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Krieges mit den USA gescheitert waren. Gleichzeitig schloss Washington eine Verlängerung des vorübergehenden Waffenstillstandsabkommens aus.
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06:55
Der Swiss Market Index (SMI) notiert vorbörslich bei der IG Bank derweil um 0,4 Prozent niedriger bei 14'254 Punkten.
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06:20
Der Swiss Market Index (SMI) steht vorbörslich bei der IG Bank 0,4 Prozent niedriger bei 14'254 Punkten.
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05:05
Das Ende eines Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran hat am Dienstag die Anleger an den asiatischen Börsen tägigen Waffenruhe zu einer «vollständig offensiven» militärischen Haltung überzugehen. An den asiatischen Finanzmärkten schalteten die Anleger daraufhin auf Risiko-Aversion um. In Tokio gab der Nikkei-Index 1,6 Prozent nach. Die Börse in Schanghai verlor 0,2 Prozent. Gegen den Trend legte die Börse in Seoul nach einem Feiertag mehr als drei Prozent zu.
«Normalerweise seien Bewegungen der zehnjährigen US-Anleihen über 4,65 Prozent von beruhigenden Worten der Trump-Regierung gefolgt», schrieben die Analysten der ING. «Dieses Mal hören wir das nicht.» Die Zinsen der 30-jährigen US-Staatsanleihen stiegen auf 5,318 Prozent - ein 19-Jahres-Hoch. Die Verunsicherung spiegelte sich auch am Anleihemarkt in Japan wider: Die Rendite der zehnjährigen japanischen Staatsanleihen stieg auf ein Drei-Dekaden-Hoch von 2,945 Prozent.
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04:00
Im asiatischen Devisenhandel gewann der Dollar geringfügig auf 159,49 Yen und legte leicht auf 6,7430 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8110 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1576 Dollar. Der Dollar-Index, der den Greenback mit sechs anderen wichtigen Währungen vergleicht, notierte in der Nähe eines Zwei-Monats-Tiefs.
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03:35
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01:50
Verdüsterte Aussichten auf Frieden im Nahen Osten haben den US-Aktienmärkten am Montag zu schaffen gemacht. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,51 Prozent tiefer bei 53'459,78 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,52 Prozent auf 7745,06 Zähler abwärts. Der Tech-Index Nasdaq 100 gab um 0,17 Prozent auf 29'995,38 Punkte nach.
US-Präsident Donald Trump sagte Berichten zufolge, er habe es nicht eilig, den Krieg mit dem Iran zu beenden. Zudem kündigte er eine Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus an. Am Montag drohte er dem Oman, der bislang keine aktive Kriegspartei ist. «Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren», sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Strasse von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung.
Unterdessen sind die Kämpfe im Libanon erneut aufgeflammt. Das israelische Militär bestätigte Luftangriffe auf die Hisbollah-Infrastruktur als Vergeltung für einen Angriff der Hisbollah auf eine von Israel als «Sicherheitszone» bezeichnete Zone im Südlibanon. Dies ist die schwerste Eskalation des Konflikts seit dem im Juni letzten Jahres unter Vermittlung der USA geschlossenen Rahmenabkommens.
Im Technologiesektor trieben starke Umsatzsignale des OpenAI-Konkurrenten Anthropic die Erholung von KI-Aktien nochmals voran. Das Unternehmen stärkte damit wieder die Hoffnung der Anleger, dass sich die massiven Investitionen in diese Technologie letztlich auszahlen werden.
Unter den US-Werten mit KI-Fantasie verzeichneten die Titel von Micron , Sandisk , Western Digital und Marvell Technology Kursgewinne zwischen 4,1 und 8,9 Prozent.
Die Aktien von Nike rutschten nach einer negativ aufgenommenen Analystenstudie auf den tiefsten Stand seit mehr als zwölf Jahren ab und verloren am Ende 4,0 Prozent. Laut dem UBS-Analysten Jay Sole sind die Preise für Nike-Sportschuhe auf dem sekundären Sneaker-Markt im Juli den dritten Monat in Folge gesunken.
Um 4,6 Prozent nach unten ging es für den Kurs von L3Harris. Zuvor war bekannt geworden, dass der Konzernchef wegen eines Verstosses gegen den Verhaltenskodex des Rüstungsunternehmens ausgetauscht wird.
Die Titel von Constellation Brands sackten um 6,2 Prozent ab, nachdem die Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway des Investors Warren Buffet bekannt gegeben hatte, ihren Anteil an dem Hersteller von Bier, Wein und Spirituosen veräussert zu haben. Zudem hatten einige Analysten ihre Kursziele gesenkt.
(cash/AWP/Bloomberg/Reuters)