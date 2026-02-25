13:00
Die Futures auf die US-Aktienmärkte tendieren höher:
Derweil tendiert der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, 0,12 Prozent fester bei 14'014 Punkten.
12:30
Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch leicht zugelegt. Positive Vorgaben gab es aus den USA und Asien. Der EuroStoxx 50 zog am Mittag um 0,68 Prozent auf 6158 Punkte an und bewegte sich damit auf Rekordkurs.
Im Vergleich zu den deutlichen Gewinnen einiger asiatischer Börsen blieb der Anstieg aber überschaubar. «Die Investoren agieren weiterhin vorsichtig», stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. Dafür seien nicht nur die anstehenden Zahlen des Technologieschwergewichts Nvidia verantwortlich. «Insbesondere die Strafzollthematik gilt als erneuter, nicht unerheblicher, Unsicherheitsfaktor», so Lipkow. «Auch die aussenpolitische Situation zwischen den USA und dem Iran gilt weiterhin als hochbrisant.»
Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank stellte indes fest, dass US-Präsident Donald Trumop in seiner Rede zur Lage der Nation ohne neue Zolldrohungen ausgekommen sei, nachdem ihm das jüngste Urteil des obersten US-Gerichts ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand genommen habe. Zudem hätten sich die Anleger bei diesem Thema «inzwischen ein dickes Fell zugelegt».
Zu den stärksten Sektoren gehörten die Bankaktien. Hier setzten HSBC Akzente. Die britische Bank hatte ihren operativen Gewinn dank guter Geschäfte mit der Verwaltung von Vermögen gesteigert. Analyst Aman Rakkar von Barclays sprach von einem «sehr starken Quartal, das die Erwartungen deutlich übertroffen hat». HSBC kletterten um 5,2 Prozent.
Am Ende des Feldes lagen dagegen die Nahrungs- und Getränkehersteller. Für einen Kater sorgten die Zahlen von Diageo . Unter seinem neuen Chef Dave Lewis strich das Management die Erwartungen an das neue Geschäftsjahr bis Ende Juni ein weiteres Mal zusammen. Zudem wurde die Dividende gekürzt. Die Aktie sank um 5,8 Prozent.
Unspektakulär fiel dagegen die Reaktion auf die Zahlen von Iberdrola aus. Der spanische Energiekonzern hatte 2025 dank eines guten Stromnetzgeschäfts deutlich mehr verdient. Für die kommenden Jahre peilt das Management ein weiteres Gewinnwachstum an. Die Aktie tendierte kaum verändert. Die Analysten der kanadischen Bank RBC sprachen von einem Zahlenwerk im Rahmen der Erwartungen.
11:55
Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach seinem Rekord vom Vortag erneut freundlich entwickelt. Allerdings hält sich das Plus in Grenzen. Zahlreiche Unternehmen stehen mit ihren Bilanzen im Fokus und sorgen teils für starke Bewegung. Am Markt erfüllte die mit Spannung erwartete Rede zur Lage der Nation von US-Präsident Trump die Erwartungen nicht - es habe zu wenig konkrete neue Informationen zu Zöllen und keine Stimmungsaufheller für den «kleinen Mann auf der Strasse» gegeben.
Nun wartet der Markt gespannt auf die Zahlen des Chip-Giganten Nvidia am Abend. «Und hier dürfte es nicht reichen, nur die Erwartungen zu übertreffen - der Teufel wird im Detail liegen», kommentierte ein Händler. Jedenfalls könne Nvidia allein nicht die KI-Angst vertreiben. Die Volatilität dürfte generell noch eine Zeit im Markt bleiben, denn im Hintergrund sorgt immer noch der Iran-Konflikt für Unsicherheit. Am Donnerstag werden Anleger angesichts der heimischen Zahlenflut aber wenig Musse haben, um die Gedanken schweifen zu lassen.
Der SMI steht gegen 11:45 Uhr mit 0,18 Prozent auf 14'022 Punkten im Plus und hält sich damit über der gestern erstmals überschrittene Marke von 14'000 Zählern. Der 30 Titel umfassende SLI legt um 0,34 Prozent auf 2210 zu und der breite SPI um 0,27 Prozent auf 19'252 Zähler. Im SMI stehen acht Verlierer zwölf Gewinnern gegenüber.
Hingegen haben sich Alcon (-0,8 Prozent) nach den Zahlen vom Vorabend bei den Verlierern eingereiht. Der Augenheilkonzern schrammte mit seinen Ergebnissen knapp an den Erwartungen vorbei. Auch die teils erhoffte Erhöhung der Dividende blieb aus. Entsprechend gemischt fallen die Kommentare aus.
Schlusslicht im SLI sind ohne Nachrichten Logitech (-1,4 Prozent). Vor den Nvidia-Zahlen herrscht gespanntes Warten in der Branche. Derweil gewinnen VAT (+2,7 Prozent) nach einer Kurszielerhöhung durch Morgan Stanley hinzu. Andere Branchenvertreter wie AMS Osram (-3,5 Prozent) oder Comet (+0,2 Prozent) und Inficon (+1,1 Prozent) zeigen sich uneinheitlich.
Galderma (+1,7 Prozent) gewinnen nach der Zulassung für eine neue Restylane-Spritze in der EU, den USA und Kanada hinzu.
In der zweiten Reihe schnellen die zuletzt von KI-Sorgen belasteten Temenos (+6,3 Prozent) nach erhöhten Mittelfrist-Zielen hoch. Die Eckdaten für 2025 waren bereits bekannt. Der Bankensoftwarehersteller hält nun noch einen Investorentag ab.
Adecco (-1,36 Prozent) zeigen sich nach Zahlen volatil und können sich nicht so recht zwischen Gewinnen und Verlusten entscheiden. Zwar konnte der Personaldienstleister die Erwartungen der Analysten grösstenteils erfüllen oder übertreffen, der Ausblick überzeugte aber nicht vollumfänglich.
Hingegen enttäuschten die Zahlen von Georg Fischer (-2,1 Prozent). Das Umfeld bleibe weiterhin schwierig und entsprechend sei das Zahlenset schwach ausgefallen, so der Tenor der Experten. Der laufende Transformationsprozess wird jedoch grundsätzlich positiv beurteilt.
Derweil setzen bei Oerlikon (-2,6 Prozent) nach dem Kurssprung am Vortag um über 16 Prozent einige Gewinnmitnahmen ein. Das Unternehmen hatte mit einem starken Auftragseingang überzeugt und mit einer Sonderdividende überrascht.
11:14
Die Ölpreise stabilisierten sich in der laufenden Woche in der Nähe der Marke von 70 Dollar. Damit wurden die deutlichen Kursaufschläge der Vorwoche gehalten. Im Blick der Märkte bleibt der Konflikt zwischen dem Iran und den USA. US-Präsident Donald Trump behauptete in seiner Rede zur Lage der Nation, dass der Iran daran arbeite, sein Atomprogramm wieder aufzunehmen. Dies bestärkte die Erwartungen, dass es zu einem militärischen Eingreifen der USA kommen könne. Die Ölpreise haben seit Jahresbeginn von der gestiegenen Unsicherheit profitiert.
Die Vereinigten Staaten wollen an diesem Donnerstag US-Regierungskreisen zufolge mit dem Iran in Genf verhandeln. Sollte es zu einer Einigung kommen, könnte der Iran mehr Erdöl exportierten, wodurch das Angebot auf dem Weltmarkt steigen und der Ölpreis entsprechend sinken dürfte. Allerdings könnte der Konflikt auch eskalieren.
«Das weitaus grösste Risiko eines US-Angriffs auf den Iran liegt aber in einer möglichen Blockade des Seeweges durch die Strasse von Hormus», kommentierte Carsten Fritsch, Rohstoffexperte bei der Commerzbank. «Es würde bereits ausreichen, wenn die Wasserstrasse aufgrund eines zu hohen Risikos während der Kampfhandlungen für die Öltanker nicht mehr sicher passierbar wäre.» Durch die Strasse von Hormus würden täglich gut ein Viertel der seewärtigen Öllieferungen transportiert.
10:31
Die Aktien von Georg Fischer sind nach Zahlen mit einem klaren Minus in den Handel gestartet. Das Umfeld bleibe weiterhin schwierig und entsprechend sei das Zahlenset schwach ausgefallen, so der Tenor der Experten. Der laufende Transformationsprozess wird jedoch grundsätzlich positiv beurteilt.
Vontobel sieht das kurzfristige Umfeld weiterhin von zyklischen Belastungsfaktoren geprägt. Insbesondere der Abschwung im europäischen Wohnungsbau dürfte die Geschäftsentwicklung in naher Zukunft dämpfen, heisst es.
Die operative Profitabilität sei mit einer EBIT-Marge von 10,0 Prozent unter der von der Unternehmensführung angestrebten Zielbandbreite geblieben, heisst es bei Berenberg. Dies könnte Fragen zur operativen Umsetzung aufwerfen. Auch der Ausblick auf 2026 sei wenig inspirierend und die Ziele bis 2030 erschienen vor diesem Hintergrund ambitioniert.
Der Margendruck sei auf einen ungünstigen Geschäfts-Mix, Zollbelastungen sowie Währungseffekten in Höhe von rund 25 Millionen Franken zurückzuführen, so die ZKB. Zusätzlich hätten sich 2025 verschiedene Sonderfaktoren ausgewirkt, darunter Gewinne und Verluste aus dem Verkauf von Geschäftsbereichen sowie operative Verluste in den veräusserten Divisionen. Mittelfristig sieht die ZKB jedoch Erholungstendenzen in den relevanten Absatzmärkten sowie nachlassende Sonderkosten.
Strategisch wird der Transformationsprozess von allen drei Häusern grundsätzlich positiv beurteilt. Die Vereinfachung des Geschäftsmodells und die Fokussierung auf strukturell attraktive Endmärkte dürften langfristig Profitabilität, Kapitalrenditen und Transparenz verbessern. Entscheidend bleibe jedoch die operative Umsetzung und die Erreichung der Wachstums- und Margenziele.
10:22
Die Hoffnung auf das boomende Geschäft mit Künstlicher Intelligenz hat die asiatischen Aktienmärkte befeuert. Die Leitindizes in Japan, Südkorea und Taiwan zogen zur Wochenmitte auf frische Rekordstände.
Anleger setzten auf koreanische Chiphersteller, die als sichere Wette auf den KI-Boom gelten. Rückenwind kam zudem von der Wall Street, wo Anleger die gefallenen Kurse bei Techwerten zum Einstieg nutzten. «In den USA haben sich die Befürchtungen hinsichtlich KI etwas gelegt, was zu Rückkäufen zuvor verkaufter Softwareaktien geführt hat», sagte Takayuki Miyajima, Ökonom der Sony Financial Group.
Für Zuversicht sorgte unter anderem der KI-Entwickler Anthropic mit der Ankündigung neuer Softwareanwendungen für Branchen wie das Investmentbanking. In Japan legten Aktien aus dem Technologiesektor kräftig zu und trieben den Nikkei-Index um 2,2 Prozent auf einen Rekord von 58'583 Punkte. Der Chip-Testgerätehersteller Advantest zog gut sieben Prozent an.
Für Kauflaune sorgte auch die Ernennung neuer Mitglieder des Zentralbankvorstands, da damit die Erwartungen an eine baldige Zinserhöhung weiter nachliessen. Der südkoreanische Kospi stieg um knapp zwei Prozent und sprang erstmals über die Marke von 6000 Punkten. Auch der taiwanische Leitindex kletterte um gut zwei Prozent auf ein Allzeithoch. Ein weltweiter Engpass bei Speicherchips hat die Aktienkurse der Hersteller Samsung Electronics, SK Hynix und TSMC angetrieben.
In China zeigten sich Anleger etwas vorsichtiger. Die Börse in Shanghai und der CSI-300-Index der wichtigsten Werte in Shanghai und Shenzhen gewannen jeweils gut ein halbes Prozent. Angesichts schwelender geopolitischer Spannungen waren verstärkt Aktien von Unternehmen aus dem Bereich Seltener Erden und Metalle gefragt. Der CSI-Seltene-Erden-Index zog mehr als sechs Prozent an.
09:55
Die Aktien von Alcon sind am Mittwoch mit moderaten Verlusten in den Handel gestartet. Mit dem Ergebnis für das vergangene Jahr schrammte der Augenheilkonzern knapp an den Erwartungen der Analysten vorbei. Auch die erhoffte Erhöhung der Dividende blieb aus.
Vor allem bei den Margen verfehlte das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. So hatten diese bei der Kernmarge einen Wert nur leicht unter Vorjahr prognostiziert, diese fiel nun aber mit 19,0 Prozent klar tiefer aus.
Eher etwas desillusioniert gibt sich daher der Analyst von Morgan Stanley. Das Schlussquartal sei nicht ganz so ausgefallen, wie er sich das erhofft habe. Gerade vom Implantate-Geschäft hatte er sich, abgestützt auf die US-Branchenstatistiken, mehr erhofft.
Auch bei der Dividende enttäuschte Alcon. Das Gros der Experten hatte eine Erhöhung erwartet, nun blieb sie auf Vorjahresniveau.
Doch die Kommentare der Analystenzunft fallen nicht nur negativ aus. «Wir finden die klare Wachstumsbeschleunigung auf 7 Prozent im vierten Quartal zentral», schreibt etwa der ZKB-Experte: «Die Aussichten für 2026 sind besser als das moderate Jahr 2025 mit nur 4 Prozent Wachstum. Zudem ist die Margenambition hoch.»
Ähnlich sieht dies Sibylle Bischofberger von Vontobel: «Die Verkaufs- und Margenprognosen für 2026 sind etwas höher als vom Markt erwartet und wir rechnen mit leichten Aufwärtsrevisionen.»
09:50
Nach dem schwachen Wochenauftakt zeigen sich Dax-Anleger wieder zuversichtlicher. Der deutsche Leitindex zog zur Eröffnung am Mittwoch um 0,3 Prozent auf 25'049 Punkte an. «Wegen Trumps neuer Zölle ist der Dax nur kurzzeitig aus dem Tritt gekommen», sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. «Es sieht danach aus, dass die Rede von US-Präsident Trump zur Lage der Nation ohne neue Zolldrohungen auskam.» Wichtiger als Zölle würden am Markt die am Abend anstehenden Quartalszahlen von US-Chipkonzern Nvidia gesehen.
Bei den Einzelwerten geriet nach den Quartalszahlen Heidelberg Materials unter Druck. Die Titel des Baustoffkonzerns gaben in den ersten Handelsminuten um bis zu 4,3 Prozent nach und waren damit der schwächste Dax-Wert. Das Ergebnis pro Aktie verfehlte mit 10,92 Euro die Analystenschätzung von 12,09 Euro. Auch E.ON-Aktien gaben nach Zahlenvorlage mehr als ein Prozent nach. Aufgrund des konservativen Ausblicks sei zunächst mit Gewinnmitnahmen zu rechnen, sagte ein Händler. Nordex-Aktien schossen dagegen nach einem Gewinnsprung und Rekordbestellungen zeitweise rund 14 Prozent nach oben.
09:38
Temenos hatte bereits Mitte Januar provisorische Zahlen zum vierten Quartal und dem Geschäftsjahr 2025 publiziert. Wesentliche Überraschungen sind nach Einschätzung der Experten beim Zahlenausweis von gestern Abend ausgeblieben. Insgesamt sehen die Analysten die strategische Neuausrichtung durch die Resultate 2025 klar bestätigt.
Positiv aufgenommen wird in den Kommentaren der Ausblick und die Erhöhung der Mittelfristziele. Dies sei ein klares Vertrauenssignal des Managements, dass künstliche Intelligenz das Geschäftsmodell in den kommenden Jahren nicht wesentlich beeinträchtigen werde, schreibt die Bank Vontobel. Das Unternehmen werde das Thema heutigen Kapitalmarkttag aber sicher noch mit zusätzlichen Einblicken gezielt adressieren.
Laut Citi dürften am Kapitalmarkttag neben der KI auch noch Fortschritte bei Vertriebs- und F&E-Initiativen im Zentrum stehen. Die weitere Umsetzung der Strategie sei denn auch der wichtigste Faktor, um das Vertrauen der Investoren in die finanzielle Entwicklung nachhaltig zu stärken.
Baader Europe bezeichnet die Zahlen für 2025 resümierend als «vorbildlich» und sieht in der starken finanziellen Entwicklung eine Bestätigung der aktuellen Strategie. Für das Erreichen der Mittelfristziele bis 2028 werde jedoch entscheidend sein, ob Temenos im wichtigen US-Markt nachhaltiges Wachstum erzielen könne, heisst es.
09:30
Die Marktreaktion auf die Jahreszahlen von Sandoz fallen am Mittwoch ziemlich euphorisch aus. Die Titel verbuchen einen ihrer grössten Kurssprünge seit der Abspaltung von Novartis vor etwas mehr als zwei Jahren. Der Generikahersteller hat mit den vorgelegten Resultaten und auch dem Ausblick positiv überrascht.
Laut ersten Analysten-Kommentaren hat die Generika-Spezialistin mit den vorgelegten Zahlen in etwa wie erwartet abgeschnitten. Es ist vor allem der Ausblick, der die Aktie beflügelt. «Die Zuversicht sollte positiv vom Markt aufgenommen werden», heisst es etwa in einem Kommentar der UBS.
Nach Ansicht des zuständigen Jefferies-Analysten fällt der Blik auf 2026 nämlich zuversichtlicher aus als es am Markt im Schnitt bislang erwartet wurde. So hatte Sandoz am Morgen für die Kern-EBITDA-Marge eine Verbesserung vom 2025er Stand bei 21,7 Prozent um 100 Basispunkte in Aussicht gestellt. Das sei höher als der bisherige Konsens. Vor allem signalisiere dies ein stärkeres Wachstum des zugrundeliegenden Geschäftes, meint der zuständige Analyst.
09:15
Am Vortag hatte der SMI erstmals die Marke von 14'000 Zählern übertroffen, letztlich aber knapp darunter geschlossen. An der Wall Street hatten die Indizes vor der Rede von Donald Trump zur Lage der Nation und dank nachlassender KI-Sorgen im Plus geschlossen. Nach Börsenschluss in Europa gab es aber nur noch wenig Bewegung.
Händler sehen die rekordlange Rede von Trump indes nicht als Erfolg - es habe zu wenig konkrete Informationen zu Zöllen und keine Stimmungsaufheller gegeben. Am heutigen Handelstag rücken nun wieder zahlreiche Unternehmen mit ihren Bilanzen in den Fokus. Zudem wartet der Markt gespannt auf die Zahlen des Chip-Giganten Nvidia am Abend. «Und hier dürfte es nicht reichen, nur die Erwartungen zu übertreffen - der Teufel wird im Detail liegen», kommentierte ein Händler. Jedenfalls könne Nvidia allein nicht die KI-Angst vertreiben.
Bereits am Vorabend präsentierte Alcon (-1 Prozent) seine Ergebnisse. Der Augenheilmittel-Konzern hat im Schlussquartal sein Wachstum beschleunigt und stellt auch für das laufende Jahr steigende Umsätze in Aussicht. Die Guidance wird in ersten Kommentaren als eher konservativ eingestuft.
Unter den Blue Chips berichtete noch Sandoz (+8 Prozent) über ihre Jahreszahlen. Die Generikaspezialistin ist insbesonderer dank der starken Entwicklung der Biosimilars gewachsen und hat sowohl die eigenne als auch die Analystenerwartungen erfüllt.
Die UBS-Aktie (+1 Prozent) reagiert nicht negativ auf einen Pressebericht über weitere Ausfälle im Kreditfondsgeschäft. So habe ein von der Pleite des US-Autoteilehersteller First Brands betroffener Fonds noch ein weiteres Investment fast vollständig abschreiben müssen, schreibt das deutsche «Handelsblatt».
Der Personaldienstleister Adecco (-1 Prozent) setzte den Erholungskurs im Schlussquartal fort und hält die Dividende stabil. Einzig der Reingewinn blieb leicht unter den Schätzungen. Derweil macht die Gruppe Fortschritte bei der Entschuldung.
Der zuletzt durch KI-Sorgen belastete Bankensoftwarehersteller Temenos (+6 Prozent) erhöhte nach einem massiven Gewinnanstieg die Dividende und schraubt die Mittelfristziele nach oben. Nun liegt der Fokus auf dem Investorentag.
Bei Georg Fischer (-3 Prozent) steht nach dem Konzernumbau nun das fortgeführte Geschäft im Fokus. Hier kam es zu einem leichten Umsatzrückgang, der Gewinn wurde von Sondereffekten belastet.
08:10
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,12 Prozent tiefer geschätzt. Die Aktien von Alcon (1,1 Prozent, nach den Jahreszahlen) und Holcim (0,5 Prozent) erleiden im Leitindex die grössten Verluste. Amrize ist die einzige Aktie mit leichten Gewinnen.
Am breiten Markt steigen Temenos über 3 Prozent nach Ankündigung einer Dividendenerhöhung. Avancen verzeichnen auch Adecco (2,4 Prozent) und Sandoz (1,2 Prozent). Die Aktie von Georg Fischer fällt dagegen nach den Jahreszahlen (2,1 Prozent)
06:20
06:00
Die Hoffnung auf das boomende Geschäft mit Künstlicher Intelligenz (KI) hat die asiatischen Aktienmärkte am Mittwoch angetrieben. Anleger setzten vor allem auf koreanische Chiphersteller, die als sichere Wette auf den KI-Boom gelten. Zudem warteten die Investoren auf die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chip-Herstellers Nvidia.
Der japanische Nikkei-Index legte um 1,9 Prozent auf 58.381,78 Punkte zu. Der südkoreanische Kospi stieg um fast 1,7 Prozent und notierte erstmals über der Marke von 6000 Punkten. Die Börse in Shanghai gewann 1,2 Prozent.
05:45
05:00
01:00
Nach dem schwachen Wochenauftakt haben die US-Aktienmärkte am Dienstag dank positiver Signale aus dem Bereich Künstliche Intelligenz (KI) merklich zugelegt. Ansonsten warteten die Anleger auf die Rede des US-Präsidenten Donald Trump an die Nation in der Nacht auf Mittwoch, von der sie sich mehr Aufschlüsse über die Zollpolitik der US-Regierung erhoffen.
Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,76 Prozent höher bei 49.174,50 Punkten. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,77 Prozent auf 6.890,07 Zähler. Für den von Technologiewerten dominierten Nasdaq 100 ging es um 1,09 Prozent auf 24.977,05 Punkte nach oben.
Für Entspannung sorgte die Nachricht, dass das KI-Startup Anthropic die Reichweite seines Chatbots Claude ausweiten wird, um Partnerschaften im Software- und Dienstleistungssektor aufzubauen. Tags zuvor hatten die Aktien einiger grosser IT-Unternehmen unter einer anderen Anthropic-Ankündigung gelitten, die als Bedrohung für ihre Geschäfte angesehen wurde.
Die heutige Botschaft des OpenAI-Konkurrenten Anthropic, dass sie helfen und nicht schaden wollen, trage zu einer recht gesunden Erholungsrally im Softwarebereich bei, kommentierte Adam Crisafulli vom Finanzanalyse-Unternehmen Vital Knowledge. So verbuchten die Papiere von Factset , Thompson Reuters und Adobe Kursgewinne zwischen 3,4 und 11,4 Prozent.
Der Chipkonzern AMD wird den Facebook-Konzern Meta mit KI-Computerchips für viele Milliarden US-Dollar beliefern. Im Rahmen des Geschäfts kann Meta bis zu 160 Millionen AMD-Aktien erhalten, was einer Beteiligung von zehn Prozent entsprechen würde. Die AMD-Papiere schnellten um 8,8 Prozent nach oben, Meta-Titel stiegen um 0,3 Prozent.
Dank fortgesetzter Übernahmespekulationen setzten die Anteilscheine des Zahlungsdienstleisters Paypal ihren jüngsten Erholungskurs mit einem Kurssprung von 6,7 Prozent fort. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt der Zahlungsabwickler Stripe die vollständige oder teilweise Übernahme von PayPal.
Die Aktien von Home Depot gewannen 2,0 Prozent. Die Baumarktkette hatte im Schlussquartal 2025 den Umsatz leicht gesteigert. Analysten hatten dagegen im Mittel ihrer Schätzungen einen Rückgang prognostiziert.
Die Titel von Eli Lilly verloren 1,6 Prozent. Der Kontrahent Novo Nordisk hatte zuvor Preissenkungen von bis zu 50 Prozent für seine Abnehmpräparate Ozempic und Wegovy angekündigt.
Die Anteile von Keysight Technologies sprangen um 23 Prozent nach oben. Der Hersteller von Mess- und Prüftechnik für die Automobil-, Telekom- sowie Luft- und Raumfahrtbranche übertraf mit den Wachstumszielen für 2026 die Erwartungen.
