Für etwas Entspannung an den Ölmärkten sorgte die Ankündigung, dass Israel und der Libanon die vereinbarte Waffenruhe umsetzen wollen. Der Preis für die Nordsee-Sorte Brent fiel um 1,7 Prozent auf 96,20 Dollar je Barrel (159 Liter). US-Öl WTI notierte 1,3 Prozent schwächer bei 94,77 Dollar. Teheran hatte eine Einigung mit Washington unter anderem von einem Ende ‌der Kämpfe zwischen Israel und dem Libanon abhängig gemacht. Analysten der Bank ING warnten, dass die Geopolitik die Volatilität an den Märkten weiter antreibe. Der iranische Aussenminister Abbas Araghtschi sagte am Mittwoch, die Kontakte Teherans zu Washington seien nicht abgebrochen, aber es seien keine Fortschritte erzielt ​worden. US-Präsident Donald Trump hatte angedeutet, dass es bereits an diesem Wochenende Fortschritte in den Verhandlungen mit ​dem Iran geben könnte.