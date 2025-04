Die Zollpolitik der US-Regierung dürfte weiterhin das bestimmende Thema an den Finanzmärkten bleiben. Die Aktienmärkte in Asien und Europa haben sich zumindest vorläufig stabilisiert. Die Unsicherheit bleibt aber hoch. «Das Potenzial für eine weitere Eskalation des Handelskriegs bleibt erheblich, auch wenn die EU zunächst Zurückhaltung bei der Verhängung von Gegenmassnahmen angekündigt hat», kommentierten die Experten der Dekabank. So will Trump China mit zusätzlichen Zöllen von noch einmal 50 Prozent belegen, falls China seine Gegenzölle in Höhe von 50 Prozent nicht zurücknimmt. Die neuen Zölle für China würden sonst am Mittwoch verhängt.