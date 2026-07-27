«Unterm Strich sieht es so aus, als hätten ‌sich die Entwicklungen im Nahen Osten über das Wochenende ​positiv entwickelt», sagte Sally Auld, Chefvolkswirtin bei der NAB. Dies stütze die Annahme, dass ein Ölpreis von über 100 Dollar pro Barrel beide Seiten zur Deeskalation veranlasse. Analysten von Goldman Sachs stellten fest, dass die Anleger den Ausgang der Fed-Sitzung im Juli als ungewöhnlich unsicher einschätzten. «Wahrscheinlich, weil die Fed in letzter Zeit gespalten war, die Position ‌von Fed-Präsident Warsh unklar bleibt und ein Teil der erneuten Eskalation mit dem Iran in die Stillhalteperiode fiel.» Es werde wahrscheinlich mindestens eine abweichende Stimme für eine Zinserhöhung geben, aber die meisten stimmberechtigten Mitglieder dürften nach den schwächeren ​Inflationsdaten für Juni in dieser Woche nicht auf einen solchen Schritt drängen.