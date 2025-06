Die Zuspitzung im Krieg zwischen Israel und Iran hat den G7-Gipfel in Kanada überschattet: US-Präsident Donald Trump verliess wegen der Situation im Nahen Osten vorzeitig das Treffen der wichtigsten westlichen Industrieländer und kehrte nach Washington zurück. Für Nervosität an den Aktienmärkten sorgt auch die Erwartung des Zinsentscheids der US-Notenbank Fed am Mittwoch. Am Donnerstag folgen die Entscheidungen der Bank of England und der Schweizerischen Nationalbank. «Die Anleger versuchen, all das zu verarbeiten. Im Moment ist das sehr schwierig, finde ich», sagt Chris Beauchamp, Chefanalyst beim Broker IG. «Sobald die Notenbank-Parade durch ist, könnten wir ein klareres Bild davon bekommen, wie ihre Einschätzung aussieht.»