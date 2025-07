Inmitten der auf Hochtouren laufenden Saison der Quartalsbilanzen von US-Unternehmen ist am Mittwoch die Sitzung der US-Notenbank Fed in den Fokus gerückt. Die damit verbundene Ungewissheit hat die Anleger im frühen Handel von grösseren Engagements an den US-Börsen abgehalten. Schon am Vortag hatte sich an der New Yorker Börse und am Handelsplatz Nasdaq eine abwartende Haltung breit gemacht.