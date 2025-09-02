Der Einstieg eines aktivistischen Investors treibt die Aktie von PepsiCo an. Die Papiere des US-Getränkekonzerns legen im vorbörslichen Handel an der Wall Street um rund fünf Prozent zu. Der Hedgefonds Elliott Management hat nach eigenen Angaben eine Beteiligung von rund vier Milliarden Dollar an PepsiCo aufgebaut und will auf Änderungen dringen, um den Aktienkurs anzukurbeln. Dazu gehöre unter anderem eine grundlegende Überprüfung des operativen Geschäfts. Zuerst hatte das «Wall Street Journal» darüber berichtet. Die Aktie von PepsiCo hat seit ihrem Rekordhoch im Mai 2023 rund ein Viertel ihres Werts eingebüsst - unter anderem wegen sinkender Nachfrage. Elliotts Kampagnen hatten in der Vergangenheit etwa zu einer Aufspaltung des Maschinenbauers Honeywell und zu einem Führungswechsel bei der Kaffeehauskette Starbucks geführt.