Die Nordsee-Sorte Brent und die US-Sorte WTI verbilligten sich am Donnerstag um jeweils rund ein Prozent auf 81,37 beziehungsweise 79,38 Dollar je Fass (159 Liter). Im Gaza-Konflikt sollen ab Sonntag die Waffen schweigen und bald die ersten Geiseln freikommen. Israel und die radikal-islamische Hamas einigten sich am Mittwoch auf eine Feuerpause in dem seit 15 Monaten anhaltenden Konflikt in der für die Ölproduktion wichtigen Region. Am Donnerstag gab es aber widersprüchliche Angaben, was die Details des Abkommens angeht.