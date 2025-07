Die Aussicht auf eine Übernahme des israelischen Cybersecurity-Spezialisten Cyberark durch das Branchenschwergewicht Palo Alto Networks liess die Aktien von Cyberark auf ein Rekordhoch springen. In der Spitze ging es für die Papiere um 18 Prozent auf 452 US-Dollar nach oben. Am Schluss betrug das Plus noch 13,5 Prozent. Palo Alto verloren dagegen 5,2 Prozent. Das «Wall Street Journal» berichtete unter Berufung auf informierte Personen, Palo Alto befinde sich in Gesprächen über einen Kauf von Cyberark. Es wäre eine der grössten Übernahmen in der Branche in diesem Jahr.