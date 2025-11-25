RoboMarkets-Stratege Jürgen Molnar mahnte zur Vorsicht. «Noch ist hier das letzte Wort nicht gesprochen», sagte der Experte. «Der geldpolitische Rat in der Federal Reserve ist tief gespalten und die aktuelle Datenlage wegen des Shutdowns uneindeutig wie lange nicht.» Zudem dürften die entscheidenden Indikatoren zu Inflation und Arbeitsmarkt erst nach der Sitzung veröffentlicht werden. Daher sei es denkbar, dass die Fed bei ihrer Entscheidung am 10. Dezember entgegen den Erwartungen der Anleger eine Zinspause einlegt. Dies wäre etwa dann der Fall, wenn sich die Lage an den Finanzmärkten in den kommenden Tagen weiter beruhige, was den Handlungsbedarf für die US-Notenbank reduzieren dürfte.