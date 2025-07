Gestützt wurden die Ölpreise von der jüngsten Entwicklung der Ölreserven in den USA. Am Mittwoch war bekannt geworden, dass die amerikanischen Lagerbestände an Rohöl in der vergangenen Woche um 3,2 Millionen auf 419,0 Millionen Barrel gefallen waren. Das ist mehr als doppelt so viel wie erwartet. Ein Rückgang der Ölreserven in der weltweit grössten Volkswirtschaft stützt in der Regel die Notierungen am Ölmarkt.