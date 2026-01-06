Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Rekordjagd fortgesetzt und an die positiven Vorgaben der Wall Street ‌angeknüpft. ‌Dort hatten Kursgewinne bei Öl- und Finanzwerten dem Dow-Jones-Index zu einem Allzeithoch verholfen. Die Aktien grosser US-Ölkonzerne profitierten von der Nachricht, dass das US-Militär am Wochenende ​den venezolanischen Präsidenten Nicolas Maduro gefangen genommen hat. ‌Der MSCI-Index für asiatisch-pazifische Aktien ‌ausserhalb Japans kletterte auf ein Rekordhoch. Der japanische Topix-Index erreichte ebenfalls eine neue Bestmarke. Die Börsen in Hongkong, Festlandchina und Australien legten ebenfalls zu, während der südkoreanische Kospi leicht von seinem am Montag erreichten ⁠Rekordhoch nachgab.