Noch wenige Monate zuvor schien ein solches Szenario unvorstellbar: Die USA hatten den Iran angegriffen, woraufhin dieser die für die globale Schifffahrt lebenswichtige Strasse von Hormus sperrte. Die Ölpreise schossen in der Folge von unter 60 Dollar pro Fass auf bis zu 108 Dollar in die Höhe. Besonders in Europa, das im Gegensatz zu den USA stark von Energieimporten abhängig ist, breitete sich die Sorge vor Öl-, Kerosin- und schliesslich Produktionsengpässen aus. Zudem wurde mit einem deutlichen Anstieg der Inflation gerechnet. Die europäischen Aktienmärkte, die auf beide Faktoren besonders sensibel reagieren, brachen entsprechend ein.