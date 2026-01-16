Marktbewegende Impulse seien eher rar, heisst es weiter. Doch die Berichtssaison nehme demnächst richtig Fahrt auf, und dann müssten die grossen Tech-Konzerne liefern, um die Kurse zu rechtfertigen. Die Erwartungen seien hoch und die Skepsis über die Bewertungen ebenfalls, heisst es am Markt. Die UBS rechnet dabei mit «einer weiteren soliden US-Berichtssaison, die von robustem Wirtschaftswachstum und anhaltenden KI-Fortschritt profitiert». Hierzulande gibt es bisher Licht und Schatten bei den (vorläufigen) Firmenergebnissen. Zudem nahmen die Anleger bei guten Zahlen auch gerne Gewinne mit. «Wie gestern bei Richemont oder heute bei Zehnder», sagt ein Händler.