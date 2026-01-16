06:20
Die US-Aktienmärkte haben am Freitag nur wenig bewegt geschlossen. Für etwas Unsicherheit sorgten Aussagen von US-Präsident Donald Trump im Rennen um den Chefposten bei der US-Notenbank Fed. Konjunkturdaten aus den USA spielten kaum eine Rolle. Die Industrieproduktion war im Dezember stärker als erwartet gestiegen.
Der Dow Jones Industrial endete 0,17 Prozent tiefer bei 49'359,33 Punkten. Daraus resultierte ein Wochenverlust von 0,3 Prozent. Für den marktbreiten S&P 500 ging es am Freitag um 0,06 Prozent auf 6940,01 Zähler abwärts. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sank um 0,07 Prozent auf 25'529,26 Punkte, woraus sich ein Wochenminus von knapp einem Prozent ergab.
Trump äusserte sich zurückhaltend zu der am Markt erwarteten Nominierung von Kevin Hassett als Nachfolger von Notenbankchef Jerome Powell. Er wolle seinen Wirtschaftsberater eigentlich in dessen aktuellem Job behalten, sagte Trump bei einem Auftritt in Washington. Hassett, der Vorsitzende des Nationalen Wirtschaftsrats im Weissen Haus, gilt als umstritten, da er wie der US-Präsident eine sehr lockere Geldpolitik befürwortet und damit das Risiko steigender Inflation in Kauf nimmt.
Aus Branchensicht standen Bau- und Immobilienwerte in der Anlegergunst ganz oben, gefolgt vom Industriesektor. Versorgeraktien wurden hingegen mit am stärksten gemieden. Dazu trugen auch die Papiere von Constellation Energy bei, die um knapp 10 Prozent absackten. Händlern zufolge reagierten Anleger auf die wachsenden regulatorischen Risiken, nachdem die jüngsten Massnahmen der US-Regierung zur Begrenzung der Netzauktionen Bedenken hinsichtlich der künftigen Gewinne der Stromversorger aufkommen liessen.
Die Anteilsscheine von Mosaic standen mit einem Abschlag von 4,5 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.
Derweil setzte sich die Tendenz fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa die Papiere des Mischkonzerns Honeywell hochstufte und jene des Mischkonzerns 3M abwertete. Honeywell verteuerten sich um 2,1 Prozent, während 3M um 1,9 Prozent nachgaben.
Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, worauf hin die Aktien von Kraft Heinz und JM Smucker um 2,9 beziehungsweise 2,6 Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-Lebensmittelmarkt erhöhten Wettbewerbsrisiken ausgesetzt sei
17:35
17:05
An den US-Aktienmärkten hat sich am Freitag im frühen Handel nicht allzu viel getan. Der Dow Jones Industrial sank um 0,1 Prozent auf 49'371 Punkte. Damit deutet sich für das weltweit bekannteste Börsenbarometer ein Wochenverlust von rund 0,3 Prozent an. Für den marktbreiten S&P 500 ging es ebenfalls um 0,1 Prozent auf 6936 Zähler abwärts.
Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 fiel um 0,3 Prozent auf 25'477 Punkte. Dies signalisiert ein Wochenminus von rund 1,1 Prozent. Der Nasdaq 100 hat Aufholpotenzial, denn anders als bei den anderen beiden Leitindizes liegt sein Rekord zweieinhalb Monate zurück.
Am Markt wurde auf einen anhaltenden Enthusiasmus vor allem für Chipwerte verwiesen, die weiter von den am Vortag schon hilfreichen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC profitieren. Gefragt sind am Freitag vor allem Aktien aus dem US-Speicherchipsektor: Die Titel von Micron und Seagate legten um 5,7 beziehungsweise 1,3 Prozent zu.
Mosaic-Aktien standen mit einem Abschlag von 4,7 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.
Derweil setzte sich die Tendenz fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa die Papiere des Mischkonzerns Honeywell hoch- und jene des Mischkonzerns 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens mit 1,8 Prozent im Plus und jener des anderen mit 0,7 Prozent im Minus.
Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, worauf hin die Aktien von Kraft Heinz und JM Smucker um 2,3 beziehungsweise 2,9 Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-Lebensmittelmarkt erhöhten Wettbewerbsrisiken ausgesetzt sei.
16:45
Der Dow Jones verliert 0,31 Prozent auf 49'265 Punkte; der Nasdaq 100 büsst 0,13 Prozent auf 25'515 Zähler ein.
Gefragt ist nach wie vor die Aktie von Micron (plus 6 Prozent); Constellation Energy wird hingegen verkauft (minus 9 Prozent).
16:00
Angetrieben von Kursgewinnen bei Chipaktien haben die US-Börsen am Freitag zugelegt. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte kletterte um 0,2 Prozent auf 49'530 Punkte. Der breiter gefasste S&P 500 stieg um 0,3 Prozent auf 6965 Zähler. Der Index der Technologiebörse Nasdaq zog um 0,5 Prozent auf 23'648 Punkte an.
Die Börsen arbeiteten sich behutsam weiter vorwärts, sagte Linh Tran, Market Analyst bei XS.com. «Das plausibelste Szenario bleibt eine Seitwärtsbewegung mit einer vorsichtigen Aufwärtstendenz. Ein weiterer Aufwärtstrend wird wahrscheinlich eher von einem echten Wachstum der Unternehmensgewinne abhängen.» Die Berichtssaison wird nächste Woche mit Bilanzen von Netflix, Johnson & Johnson und Intel an Fahrt gewinnen. Am Montag bleiben die US-Märkte feiertagsbedingt geschlossen.
Vor dem langen Wochenende setzten Anleger auf die von Künstlicher Intelligenz (KI) getriebene Chip-Nachfrage und packten sich Halbleiterwerte in die Depots. Die Aktien von Western Digital, Seagate Technology und SanDisk stiegen zwischen 2,6 und 4,2 Prozent. Bei Micron sorgte ein Aktienerwerb eines Managers für zusätzlichen Auftrieb. Die Titel gewannen mehr als sieben Prozent.
Ansonsten kamen die Expansionspläne von Worthington Steel gut an. Die Aktien verteuerten sich um 12,5 Prozent. Der Konzern will den deutschen Stahl- und Metallverarbeiter Klöckner & Co übernehmen. Ein Nachfrageeinbruch im nordamerikanischen Markt setzte hingegen dem Düngemittelhersteller Mosaic zu. Die Aktien rutschten um rund fünf Prozent ab.
15:40
Zur letzten Börseneröffnung an der Wall Street in dieser Wochen sehen die Anleger steigende Indizes:
Unterdessen notiert der Russell 2000 0,1 Prozent höher bei 2'677 Punkten.
14:58
An den US-Aktienmärkten bessert sich am Freitag im Technologiesektor die Stimmung. Der von Tech-Werten geprägte Nasdaq 100 wurde vom Broker IG eine Stunde vor dem Auftakt ein halbes Prozent höher auf 25'666 Punkte taxiert.
Der Nasdaq 100 hat Aufholpotenzial, denn anders als bei den Standardwerten liegt sein Rekord zweieinhalb Monate zurück. Der Dow Jones Industrial, der seine Rekordrally in diesem Jahr fortgesetzt hatte, zeigt sich am Freitag verhaltener. Er wird mit 49'460 Punkten nur ganz knapp im Plus erwartet. In der Wochenbilanz bleiben beide Indizes mit den Indikationen aber noch im Minus.
Am Markt wurde auf einen anhaltenden Enthusiasmus vor allem für Chipwerte verwiesen, die weiter von den am Vortag schon hilfreichen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC profitieren. Gefragt sind deshalb vorbörslich vor allem Aktien aus dem US-Speichersektor: Die Titel von Micron , Sandisk , Seagate und Western Digital wurden vorbörslich bis zu fünf Prozent höher gehandelt.
Dem positiven Tech-Umfeld schliessen sich vorbörslich auch die meisten Unternehmen der «Magnificent 7» an. Unter den sieben bedeutendsten Tech-Riesen liegt der Chipkonzern Nvidia vorbörslich mit einem halben Prozent im Plus. Auch die Titel von Tesla , Meta , Alphabet , Microsoft und Amazon wurden im Plus gehandelt. Nur Apple bewegt sich in Indikationen knapp im Minus.
Mosaic -Aktien stehen mit einem Abschlag von 4,6 Prozent negativ im Rampenlicht. Das Unternehmen enttäuschte die Anleger, indem es für das vierte Quartal von einem deutlichen Rückgang der Düngemittelnachfrage in Nordamerika berichtete. Laut dem Experten Andrew Wong von RBC unterstreicht dies schwache Marktbedingungen bei Düngemitteln.
Eher enttäuschendes hatte nach gutem Lauf der Papiere auch der Logistiker JB Hunt zu berichten. Weil die Spedition mit ihren Quartalszahlen die hochgesteckten Erwartungen nicht ganz erfüllen konnte, sank der Kurs vorbörslich um fast vier Prozent. Seit Ende September hatten die Titel aber auch mehr als die Hälfte an Wert gewonnen.
Es setzte sich ausserdem fort, dass viele Analysten zum Jahresbeginn ihre Aktienfavoriten neu definieren. So geschehen bei JPMorgan, deren Experte Stephen Tusa das Dow-Mitglied Honeywell hoch- und den Mischkonzern 3M abstufte. Entsprechend lag der Kurs des einen Unternehmens vorbörslich mit 1,7 Prozent im Plus und jener des anderen mit 1,3 Prozent im Minus.
Morgan Stanley gab im Konsumgüterbereich zwei bisher optimistische Urteile auf, wonach die Aktien von Kraft Heinz und JM Smucker jeweils um etwa ein Prozent fielen. Analystin Megan Clapp stellte in ihrer Studie fest, dass der US-amerikanische Lebensmittelmarkt einem erhöhten Wettbewerbsrisiko ausgesetzt sei.
Barclays wird derweil negativ gestimmt für den IT-Konzern HP, dessen Titel vorbörslich drei Prozent einbüssten. Tim Long glaubt, dass langfristige Herausforderungen sowohl im PC- als auch im Druckerbereich in Verbindung mit einem Mangel an Kurstreibern dazu führen werden, dass die Titel auch 2026 unter Druck bleiben.
14:53
Das schnell wachsende Geschäft mit Abnehmmitteln macht den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk bei Anlegern beliebt. Die Papiere gewinnen an der Kopenhagener Börse mehr als fünf Prozent. Die in den USA gelisteten Titel legen im vorbörslichen Geschäft um 4,5 Prozent zu. Grund dafür sind dem Sydbank-Analysten Sören Löntoft Hansen zufolge vielversprechende erste Verschreibungszahlen für die Tablettenversion seiner erfolgreichen Abnehmspitze Wegovy in den USA. Zudem genehmigte die britische Gesundheitsbehörde eine höhere wöchentliche Dosis des Mittels für fettleibige Patienten.
13:05
Die Futures auf die US-Aktienmärkte notieren höher:
Währenddessen gibt der Schweizer Aktienmarkt, gemessen am SMI, weiter nach um 0,31 Prozent auf zwischenzeitlich 13'436 Punkte.
12:30
Europas Aktienmärkte haben am Freitag leicht nachgegeben. Damit machten sich nach dem starken Jahresauftakt erste Bremsspuren bemerkbar. «Die Marktteilnehmer gehen zum Wochenschluss zunehmend vorsichtiger vor und lehnen sich nicht zu weit aus dem Fenster», stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. «In der aktuellen Situation scheint es ratsamer zu sein, sich auch mal an den Seitenlinien aufzuhalten und nicht zu forsch an den Aktienmärkten zu agieren.»
Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,25 Prozent auf 6026,2 Punkte. Der britische Leitindex FTSE 100 tendierte unterdessen kaum verändert, während der Schweizer SMI um 0,24 Prozent auf 13'444,5 Punkte nachgab.
Dabei hielten auch anstehende US-Konjunkturdaten die Anleger zurück. Daten zur Industrieproduktion und zur Kapazitätsauslastung im Dezember werden veröffentlicht. «Zum Wochenschluss legen ausserdem noch vier Unternehmen aus dem S&P 500 ihre Zahlen vor», hiess es von Landesbank Baden-Württemberg.
Stärkster Sektor waren die Pharmawerte. Hier ragten Novo Nordisk mit einem Aufschlag von 5,7 Prozent heraus. Die Aktie profitierte von einer Zulassung in Grossbritannien für eine höhere Dosierung des Gewichtssenkers «Wegovy». Zudem werden Analysten immer zuversichtlicher. Die Experten von Berenberg und der Bank of America erhöhten ihre Kursziele, während die Deutsche Bank von einem ihrer aussichtsreichsten Werte sprach. Der Kurs von Novo Nordisk hatte sich 2025 nahezu halbiert. Seit Jahresbeginn geht es jedoch kräftig nach oben.
Aber nicht alle Pharmawerte glänzten. Sanofi etwa gaben um 0,8 Prozent nach. Die Schweizer Grossbank UBS hatte das Kursziel von 105 auf 88 Euro gesenkt und die Aktien von «Buy» auf «Neutral» abgestuft. Den Franzosen fehle es an neuen Medikamenten aus der Forschungspipeline, die Mittel mit auslaufendem Patentschutz ersetzen könnten, schrieb Analyst Matthew Weston.
Rohstoffwerte schwächelten ebenfalls. Nach dem Höhenflug des Sektors in den Vormonaten setzte sich damit die Konsolidierung fort. Zu den weniger gefragten Segmenten gehörten auch die Luxuswerte.
Aktien von Richemont sanken um 3,7 Prozent und weiteten so die Verluste vom Vortag aus. Die Bank of America hatte den Schweizer Wert von «Buy» auf «Neutral» abgestuft. Nach der Erholungsrally seit August liege die Bewertung des europäischen Luxussektors über dem historischen Schnitt, hiess es in einem Branchenausblick auf 2026. Die «Anlagestory» von Richemont biete zunächst kaum noch Potenzial.
11:40
Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich gegen Freitagmittag etwas schwächer. Dabei hat der Leitindex SMI im Verlauf leicht an Terrain eingebüsst. Händler beschreiben die Stimmung als recht gut. «Das Kursniveau ist halt etwas hoch. Daher tut eine Konsolidierung nur gut», sagt ein Händler. Auch an der Wall Street war es am Vorabend zu Gewinnmitnahmen gekommen. «Anleger gönnen sich nach dem rasanten Jahresauftakt eine Verschnaufpause», sagt ein anderer Händler. Zudem positionierten sich Investoren vor dem Wochenende vorsichtiger, da die US-Börsen am Montag wegen des «Martin Luther King Day» geschlossen bleiben.
Marktbewegende Impulse seien eher rar, heisst es weiter. Doch die Berichtssaison nehme demnächst richtig Fahrt auf, und dann müssten die grossen Tech-Konzerne liefern, um die Kurse zu rechtfertigen. Die Erwartungen seien hoch und die Skepsis über die Bewertungen ebenfalls, heisst es am Markt. Die UBS rechnet dabei mit «einer weiteren soliden US-Berichtssaison, die von robustem Wirtschaftswachstum und anhaltenden KI-Fortschritt profitiert». Hierzulande gibt es bisher Licht und Schatten bei den (vorläufigen) Firmenergebnissen. Zudem nahmen die Anleger bei guten Zahlen auch gerne Gewinne mit. «Wie gestern bei Richemont oder heute bei Zehnder», sagt ein Händler.
Der SMI notiert gegen 11.40 Uhr um 0,25 Prozent tiefer auf 13'442,1 Punkten und steht damit leicht höher als am vergangenen Freitag (13'422). Der 30 Titel umfassende SLI verliert 0,24 Prozent auf 2176,31 und der breite SPI 0,15 Prozent auf 18'566 Zähler. Im SMI stehen sieben Gewinner 13 Verlierern gegenüber.
Bei den Aktien von Richemont (-3,78 Prozent) gehen die Gewinnmitnahmen weiter. Zusätzlich belastet die Ratingsenkung auf «Neutral» von «Buy» durch die Bank of America den Kurs. Am Vortag hatte der Luxusgüterkonzern für das Weihnachtsquartal unerwartet starke Zahlen vorgelegt, was aber Gewinnmitnahmen ausgelöst hatte. Wie am Vortag folgen die Titel von Rivale Swatch (-1,5 Prozent) der Marschrichtung von Richemont nach unten.
Nach wie vor wenig gefragt sind Swiss Re (-1,2 Prozent). Hier belastet Keefe, Bruyette & Woods den Kurs. Der Broker hat die Papiere des Rückversicherers auf «Underperform» gesenkt. Dagegen notieren Zurich (+0,2 Prozent) und Swiss Life legen (+0,5 Prozent) im Plus.
Dagegen neigen Nestlé (-0,8 Prozent) erneut zur Schwäche. Der Nahrungsmittelwert befinde sich in einer «schlechten Phase», mein ein Händler mit Verweis auf jüngste Produktrückrufe und Personalrochaden.
Die Aktien von Geberit (+0,6 Prozent) erholten sich von den Gewinnmitnahmen am Vortag nach der Vorlage der Umsatzzahlen.
Auf den hinteren Rängen stechen Zehnder (-4,7 Prozent) hervor. Dabei hat der Bauausstatter 2025 Jahr mehr umgesetzt und dabei die Analystenerwartungen übertroffen. Händler sprechen von Gewinnmitnahmen. Auch Coltene (-4,5 Prozent) geben nach Zahlen nach. Das Medizintechnikunternehmen hat bei Umsatz und EBIT-Marge einen Rücksetzer verbucht.
10:14
In der ersten Wochenhälfte hatten geopolitische Sorgen wegen der Lage im Iran nach Protesten gegen die Führung in Teheran die Ölpreise noch kräftig nach oben getrieben. Am Mittwoch hatte eine Gegenbewegung eingesetzt, nachdem Aussagen des US-Präsidenten Donald Trump die Sorgen der Anleger vor einem möglichen US-Angriff auf den wichtigen Förderstaat Iran gedämpft hatten.
Zwar habe das Risiko einer unmittelbaren US-Intervention gegen den Iran nachgelassen, sagte Rohstoffstrategie Warren Patterson von der ING Bank. Die Lage werde am Markt aber nach wie vor als riskant eingeschätzt. Je länger aber eine Reaktion der USA auf sich warten lasse, desto mehr werde die Risikoprämie schwinden.
09:35
Der Dax ist zum Wochenschluss schwächer in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex verlor am Freitag 0,1 Prozent auf 25'326 Zähler. Börsianern zufolge befinden sich viele Anleger angesichts der geopolitischen Spannungen in einer abwartenden Haltung. Marktbeobachter stellten sich die besorgte Frage, ob schwerwiegende politische oder gar militärische Eskalationen derzeit überhaupt in den Börsenkursen abgebildet seien oder ob hier ein böses Erwachen drohe, hiess es in einem Kommentar von ActivTrades.
US-Präsident Donald Trump beobachtet die Lage im Iran laut einer Sprecherin des Weissen Hauses genau. Trump und sein Team hätten Teheran gewarnt, dass es schwerwiegende Konsequenzen geben werde, wenn die Tötungen im Zusammenhang mit der Niederschlagung der Proteste andauerten, erklärte sie. Investoren fürchten eine US-Militärintervention im Iran. Laut der in den USA ansässigen Menschenrechtsorganisation HRANA wurden bisher 2435 Demonstrierende und 153 Mitarbeiter staatlicher Sicherheitskräfte getötet. Nach den Angaben des US-Präsidialamtes hat der Iran nun 800 Hinrichtungen ausgesetzt.
Auch die Lage in Grönland bleibt ungewiss. Trump hatte zuletzt wiederholt erklärt, die USA müssten Grönland für die eigene Sicherheit besitzen. Die Insel hätten auch Russland und China im Visier. Grönland ist ein autonomer Teil des Nato-Partners Dänemark.
Zu den schwächsten Werten im Dax zählten in den ersten Minuten Heidelberg Materials und Scout24 mit einem Abschlag von gut einem Prozent. Im SDax ragten Klöckner & Co heraus - der US-Konzern Worthington Steel will den deutschen Stahl- und Metallverarbeiter übernehmen. Darauf hätten sich die beiden Unternehmen geeinigt, teilte Klöckner mit. Worthington bietet im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre 11,00 Euro pro Klöckner-Aktie. Die Papiere von Klöckner stiegen am Freitag um bis zu 29,6 Prozent auf 11,16 Euro.
09:20
An den asiatischen Börsen haben die Anleger zum Wochenschluss Gewinne eingestrichen. Der Tokioter Nikkei-Index und der breiter gefasste Topix gaben am Freitag jeweils 0,3 Prozent auf 53'936 und 3659 Punkte nach. Die Börse in Schanghai verlor 0,2 Prozent, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen knapp ein halbes Prozent einbüsste.
«Nach den kräftigen Gewinnen in dieser Woche musste der Markt eine Pause einlegen. An der grundsätzlichen Einschätzung hat sich nichts geändert», sagte Kazunori Tatebe, Chefstratege beim Vermögensverwalter Daiwa. Die asiatischen Aktienmärkte hatten von Montag bis Mittwoch zugelegt, bevor am Donnerstag erste Gewinnmitnahmen einsetzten.
Nach oben trieben die Kurse Hoffnungen im Zusammenhang mit dem Boom Künstlicher Intelligenz (KI) und Spekulationen über eine vorgezogene Neuwahl in Japan. «Der Markt hat das bestmögliche politische Szenario eingepreist, wonach die regierende Liberaldemokratische Partei (LDP) Sitze hinzugewinnt und Ministerpräsidentin Sanae Takaichi Rückhalt für Ausgabenpläne erhält, an die der Aktienmarkt hohe Erwartungen knüpft», sagte Tatebe.
Im Fokus stand zudem der schwache Yen. Die Währungshüter in Tokio schlossen zur Stützung des Yen keine Massnahmen aus, auch eine koordinierte Intervention mit Washington sei denkbar, sagte Finanzministerin Satsuki Katayama. Ein schwächerer Yen verteuert die Importe und könnte die Inflation anheizen.
Dies wiederum nährt Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung durch die japanische Notenbank Bank of Japan. Die Rendite der fünfjährigen japanischen Staatsanleihe erreichte daraufhin mit 1,645 Prozent ein Rekordhoch.
09:10
Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag verhalten. Die Vorgaben von der Wall Street sind etwas unmotiviert. Zwar gingen sowohl der US-Leitindex Dow Jones als auch die Tech-Börse Nasdaq mit Gewinnen aus dem Handel, bauten aber nach Europaschluss noch teils deutlich ab. «Anleger gönnen sich nach dem für die Märkte insgesamt starken Jahresstart eine verdiente Verschnaufpause», kommentierte ein Händler. Denn bald nehme die Berichtssaison richtig Fahrt auf, und dann müssten gerade die grossen Tech-Konzerne liefern, um die Kurse zu rechtfertigen.
Die heutige Agenda ist noch dünn gefüllt, nur Unternehmen aus der zweiten Reihe legen Zahlen vor. Am Nachmittag stehen noch einige US-Daten - unter anderem die Industrieproduktion - an, die aber kaum das Gewicht für eine Änderung der Zinserwartungen haben dürften. Auch die zu erwartenden Reden von Fed-Mitgliedern dürften daran wenig ändern.
Bei Roche (+0,58 Prozent) bewegt eine Studie von Goldman Sachs. Die Analysten erhöhen ihr Rating auf «Neutral» von «Sell» und ziehen das Kursziel mit 365 Franken etwas über das aktuelle Kursniveau nach. Und die UBS bekräftigt mit angehobenem Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Titel des Pharmaschwergewichts.
Hingegen wird Swiss Re (-1,6 Prozent) von einer Abstufung durch Keefe, Bruyette & Woods belastet. Die Experten kappen ihre Einstufung für den Rückversicherer auf «Underperform».
Derweil ist die UBS (-0,26 Prozent) ihrem Ziel einer nationalen Banklizenz in den USA einen Schritt näher gekommen. Die US-Tochter hat eine erste vorläufige Genehmigung für eine «National Bank Charter» erhalten.
Sunrise (-4,46 Prozent) könnten einen Blick wert sein. Laut Reuters will sich Grossaktionär Seth Klarman von einem grossen Teil seiner Aktienbestände trennen.
Einige Unternehmen aus der zweiten Reihe legten Zahlen vor. Darunter auch Swissquote (+0,58 Prozent). Die Onlinebank hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl den Ertrag wie auch den Gewinn erneut deutlich gesteigert.
Tecan (+2,9 Prozent) werden von Bernstein hochgestuft. Eine stärkere Erholung des Umsatzes als am Markt erwartet sei möglich, so die Analysten.
08:25
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
08:05
Der Schweizer Leitindex SMI notiert vorbörslich bei 13'445 Punkten, was einem Rückgang von 0,23 Prozent entspricht. Die Abwärtsbewegung wird vom Computerzubehörhersteller Logitech mit -2,12 Prozent angeführt, gefolgt von Richemont mit -1,64 Prozent und Swiss Re mit -1,33 Prozent. Die übrigen Abschläge bewegen sich zwischen -0,13 Prozent (UBS) und -0,04 Prozent (Swisscom). Einzig Roche (+0,12 %) und Partners Group (+0,37 %) notieren im Plus.
07:40
Hinzu kämen zuletzt robuste US-Daten und eine nachlassende Zinssenkungsfantasie, so die Helaba. Zudem habe sich das technische Bild des Euro wieder etwas eingetrübt, was die Gemeinschaftswährung zusätzlich belaste.
07:25
Der Dax wird am Freitag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge niedriger in den Handel starten. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex 0,3 Prozent höher bei 25'352,4 Punkten geschlossen. Nach einem verhaltenen Handelsstart folgten die europäischen Börsen der Wall Street ins Plus. Für Kauflaune sorgten steigende Kurse im Technologie- und Finanzsektor.
Am Freitag warten Anleger auf die endgültigen deutschen Inflationsdaten für Dezember. Der Preisauftrieb in der Bundesrepublik dürfte vor der Jahreswende deutlich nachgelassen haben. Das Statistische Bundesamt hat nach vorläufigen Zahlen einen Rückgang der Jahressteuerungsrate im Dezember auf 1,8 Prozent gemeldet. Im November hatte die Inflation noch bei 2,3 Prozent gelegen.
Zudem werden in den USA am Nachmittag Daten zur Industrieproduktion im vergangenen Monat veröffentlicht. Im Fokus auf der Unternehmensseite stehen die Absatzzahlen des Autobauers Porsche und des Lkw-Herstellers Daimler Truck für das vergangene Jahr.
Ausserdem steht im milliardenschweren Rechtsstreit um angebliche Krebsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat für Bayer eine richtungsweisende Entscheidung an. Der Oberste Gerichtshof der USA gibt voraussichtlich am Freitag bekannt, ob er den Berufungsantrag des Leverkusener Agrarchemie- und Pharmakonzerns in einem zentralen Verfahren annimmt.
06:15
Die Schweizer Börse gemessen am Swiss Market Index SMI notiert im vorbörslichen Handel bei der Bank IG 0,1 Prozent tiefer.
Am letzten Handelstag der Woche legen die Titlisbahnen und Zehnder ihre Ergebnisse des abgelaufenen Jahres vor.
05:20
Die Hoffnung auf einen anhaltenden Boom bei Künstlicher Intelligenz (KI) hat am Freitag für eine uneinheitliche Entwicklung an den asiatischen Börsen gesorgt. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte um 0,5 Prozent zu und bewegte sich in der Nähe seines Rekordhochs. Die Börse in Tokio tendierte hingegen schwächer. Der Nikkei-Index gab 0,3 Prozent auf 53'927,3 Punkte nach. Der breiter gefasste Topix notierte 0,2 Prozent niedriger bei 3659,8 Zählern. Die Börse in Schanghai verlor 0,2 Prozent auf 4103,5 Stellen, während der Index der wichtigsten Unternehmen in Schanghai und Shenzhen um 0,1 Prozent auf 4744,3 Punkte fiel.
In Japan nahmen Anleger nach einer kräftigen Rally Gewinne mit. Der Markt habe nach den starken Zuwächsen in dieser Woche eine Pause gebraucht, sagte Kazunori Tatebe, Chefstratege bei Daiwa Asset Management. Die Gesamteinschätzung habe sich jedoch nicht geändert. Die Rally war von der Hoffnung auf ein Konjunkturpaket von Ministerpräsidentin Sanae Takaichi angetrieben worden, die eine vorgezogene Neuwahl anstreben könnte. Zu den Verlierern zählten die Aktien des Uniqlo-Mutterkonzerns Fast Retailing mit einem Minus von 1,62 Prozent. Dagegen legten die Papiere des Chip-Ausrüsters Advantest um 0,67 Prozent zu.
Im Fokus stand zudem der schwache Yen. Die Währungshüter in Tokio schlossen zur Stützung des Yen keine Massnahmen aus, auch eine koordinierte Intervention mit Washington sei denkbar, sagte Finanzministerin Satsuki Katayama. Ein schwächerer Yen verteuert die Importe und könnte die Inflation anheizen. Dies wiederum nährt die Spekulationen auf eine baldige Zinserhöhung durch die japanische Notenbank Bank of Japan. Die Rendite der fünfjährigen japanischen Staatsanleihe erreichte daraufhin mit 1,645 Prozent ein Rekordhoch.
04:00
Der Dollar hielt sich in der Nähe eines Sechs-Wochen-Hochs, nachdem robuste US-Wirtschaftsdaten die Erwartungen an eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed dämpften. Im asiatischen Handel verlor der Dollar 0,3 Prozent auf 158,14 Yen und legte leicht auf 6,9661 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,8024 Franken vor. Der Euro blieb fast unverändert bei 1,1610 Dollar und zog leicht auf 0,9317 Franken an.
03:20
Die Ölpreise gaben nach, nachdem sich die Sorgen über mögliche Lieferunterbrechungen aus dem Nahen Osten abschwächten. US-Präsident Donald Trump hatte sich in der Iran-Krise zuletzt abwartend geäussert. Die Rohölsorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 0,3 Prozent auf 63,59 Dollar je Barrel. Das US-Öl WTI notierte 0,2 Prozent schwächer bei 59,06 Dollar.
23:13
Die US-Aktienmärkte haben am Donnerstag moderat zugelegt. Der Rückenwind von Technologiewerten aus dem frühen Handel nach optimistischen Wachstumsprognosen des taiwanesischen Chip-Giganten TSMC flaute im späten Geschäft jedoch ab. US-Konjunkturdaten spielten eine untergeordnete Rolle.
Der Dow Jones Industrial schloss 0,60 Prozent höher bei 49'442,4 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,26 Prozent auf 6944,5 Zähler nach oben. An der Technologiebörse Nasdaq konnte der Nasdaq 100 lediglich ein Plus von 0,32 Prozent auf 25547,1 Punkte ins Ziel retten, nachdem er zwischenzeitlich um mehr als 1,2 Prozent vorne gelegen hatte.
Die TSMC-Nachrichten verhalfen vor allem dem Halbleitersektor zu einer soliden Erholung. Der weltweit grösste Chip-Produzent will die Investitionen in den kommenden drei Jahren erheblich ausweiten, um so der boomenden Halbleiternachfrage zu entsprechen, vor allem solcher nach Komponenten für Anwendungen rund um Künstliche Intelligenz (KI).
Später teilte das US-Finanzministerium mit, dass taiwanische Chip-Konzerne als Teil eines Handelsabkommens mindestens 250 Milliarden Dollar in den USA investieren werden. Zudem werde Taiwan Kreditgarantien für weitere mindestens 250 Milliarden Dollar an Investitionen bereitstellen. Mit dem nach monatelangen Verhandlungen geschlossenen Abkommen fallen zudem die US-Zölle für Waren aus Taiwan von zuletzt 20 auf 15 Prozent.
Die Papiere zahlreicher US-Halbleiterzulieferer verteuerten sich merklich, bröckelten im späten Handel aber ab. Applied Materials, Lam Research und KLA stiegen letztlich um 4,2 bis 7,7 Prozent. Die Aktien von Halbleiterherstellern wie Nvidia, Micron, Broadcom und AMD legten um 0,9 bis 2,1 Prozent zu.
Derweil veröffentlichten mit Goldman Sachs und Morgan Stanley zwei weitere Grossbanken ihre Quartalsbilanzen. Die Geschäftszahlen übertrafen in der grossen Mehrzahl die Erwartungen. Morgan Stanley verteuerten sich um 5,8 Prozent und Goldman Sachs um 4,6 Prozent.
Die Anteilsscheine des Vermögensverwalters Blackrock kletterten um 5,9 Prozent nach oben. Die vom Finanzriesen verwalteten Mittel lagen im Schlussquartal 2025 über der Konsensschätzung.
Boston Scientific , Hersteller von Herz-Kreislauf-Geräten, will das Medizintechnik-Unternehmen Penumbra für 14,6 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aktionäre von Penumbra können wählen, ob sie 374 US-Dollar in bar oder knapp 3,87 Boston-Scientific-Aktien erhalten möchten. Die Penumbra-Papiere schnellten um knapp 12 Prozent auf 350,50 Dollar hoch, während Boston Scientific um 4,0 Prozent nachgaben.
