Angesichts zu vieler offener Punkte - hohe Verschuldung, noch kein neuer CEO, anhängige Rechtsstreitigkeiten - scheine es verfrüht, optimistischer zu werden, führt der Experte aus. Eine Dividendenpause erachte er zwar als umsichtig und sie könnte mit einer Zurückhaltung bei den Investitionen einhergehen. Damit seien aber auch die Argumente für einen Dividendenwachstumswert vorerst beendet. Kepler Cheuvreux senkt das Kursziel für SIG auf 9 von von 17,50 Franken. Das Rating lautet nach wie vor Hold.