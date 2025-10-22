Der US-Spielwarenhersteller Mattel kann mit seinem Geschäftsbericht nicht bei Anlegern punkten. Die Papiere des «Barbie»-Anbieters geben an der Wall Street knapp vier Prozent nach. Das Unternehmen verfehlte im dritten Quartal die Erwartungen von Analysten bei Umsatz und Gewinn. Angesichts der unsicheren Konjunkturaussichten und der unvorhersehbaren US-Handelspolitik hielten sich viele Einzelhändler laut Mattel mit ihren Bestellungen für das Weihnachtsgeschäft zurück. «Zölle wirken sich eindeutig auf Mattel und andere Spielzeughersteller aus», sagte Zachary Warring vom Analysehaus CFRA. «Wenn die neu angekündigten Zölle von 100 Prozent gegen China in Kraft treten, wird das die Bruttomargen noch deutlich stärker belasten.»