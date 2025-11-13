Die Hoffnung auf ein baldiges Ende des US-Haushaltsstreits hat die Aktienmärkte am Donnerstag beflügelt. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,2 Prozent auf 51'152,1 Punkte zu. Der breiter gefasste Topix notierte 0,6 Prozent höher bei 3379,5 Zählern und erreichte damit ein Rekordhoch. Händler begründeten dies auch damit, dass Anleger ihre Portfolios von hoch bewerteten Titeln aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz in andere Wirtschaftsbereiche umschichteten. Die Börse in Shanghai gewann 0,4 Prozent. Auch der Londoner FTSE 100 und der paneuropäische STOXX 600 hatten zuvor neue Höchststände erreicht.