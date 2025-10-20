Ein Gerichtsurteil in den USA macht den Aktien von BNP Paribas zu schaffen. Die Titel der französischen Grossbank rutschen an der Börse in Paris um acht Prozent ab und steuern damit auf das grösste Tagesminus seit März 2023 zu. Händler führten die Verluste auf das Urteil eines US-Geschworenengerichts in Manhattan zurück. Dieses urteilte, BNP Paribas habe die sudanesische Regierung beim Völkermord unterstützt, weil sie ihr durch die Bereitstellung von Bankdienstleistungen geholfen habe, gegen US-Sanktionen zu verstossen. Das Pariser Geldhaus muss nun drei sudanesischen Klägern insgesamt 20,5 Millionen Dollar zahlen. Deren Anwälte erklärten, das Urteil öffne den Weg für mehr als 20.000 sudanesische Flüchtlinge in den USA, von BNP Paribas Schadensersatz in Milliardenhöhe zu fordern. Die Bank kündigte an, Berufung einzulegen. «Wir bekräftigen, dass dieses Urteil eindeutig falsch ist und wichtige Beweise ignoriert, die wir nicht vorlegen durften», hiess es.