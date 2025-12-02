Mit Blick auf den Dezember richten sich alle Augen auf den bevorstehenden amerikanischen PCE-Inflationsbericht, die Arbeitsmarktdaten und die letzte Runde der Fed-Kommentare vor der Sperrfrist. Dynamik und Saisonalität sprechen trotz einiger fragiler Grundlagen und anhaltender Bedenken für die Bullen, schreibt Andrei Siota von Signal Sigma in einem Kommentar. Technisch betrachtet konnten die US-Märkte die Widerstände am 50-Tage-Durchschnitt überwinden und sich vom vorherigen Kurssturz infolge der Unsicherheit über die Inflationsrate und die Zinssenkung erholen. Obwohl die Höchststände von Ende Oktober nicht wieder erreicht wurden, ist der Benchmark-Aktien-ETF auf den S&P 500 Index derzeit auch nicht überkauft. Die Käufe in Dark Pools waren beträchtlich, und der Optionsindex GEX zeigt auf allen Zeitebenen positive Tendenzen, was einer möglichen Rally im Dezember Glaubwürdigkeit verleihen würde.