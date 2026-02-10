Die am Morgen veröffentlichten Bilanzen sorgten jedoch eher für Enttäuschung. Im MDax rauschten die Titel von TeamViewer um bis zu neun Prozent ⁠in die Tiefe. Das Softwarehaus bleibt nach einem mageren Umsatzplus 2025 für das laufende Jahr auf der Hut. Auch die Papiere ​von TUI mussten mit einem Abschlag von knapp ‌drei Prozent Federn lassen. Der Touristikkonzern ‍geht trotz etwas geringerer Buchungen von einer «robusten» Nachfrage nach Urlaubsreisen im Sommer ​aus. Mit den etwas schwächeren Buchungen sei es unwahrscheinlich, dass die Jahresprognose wie im vergangenen Jahr übertroffen werde, erklärten die Analysten von Bernstein ‌Research.