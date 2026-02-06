Der Schweizer Aktienmarkt startet am Freitag etwas schwächer. Negative Vorgaben aus den USA stimmen die Anleger laut Händlern vorsichtig. Grund dafür ist die Verunsicherung im Zusammenhang mit KI und dem Kurssturz des Bitcoin. Dieser war am Vorabend innert kurzer Zeit deutlich gefallen und hatte sich im US-Handel der Marke von 60'000 US-Dollar genähert. Vor einer Woche hatte er noch deutlich über 80'000 Dollar gekostet. Ein Starinvestor warnt nun vor einer «Todesspirale» beim Bitcoin. Dies könnte die Anleger dazu veranlassen, sich wieder auf Anlagen besinnen, die als weniger risikoreich gelten, was wiederum den defensiv zusammengesetzten SMI unterstützen könnte, hofft ein Händler.