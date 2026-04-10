Im frühen Handelsverlauf hatten die US-Börsenbarometer um jeweils rund ein halbes Prozent nachgegeben. Mit den schwersten Angriffen auf den Libanon seit Kriegsbeginn hatte Israel in der Nacht ‌die von US-Präsident Donald Trump vermittelte Feuerpause mit dem Iran in Gefahr gebracht. Die Attacken verletzten ‌nach Darstellung des iranischen Präsidenten Massud Peseschkian die mit den USA vereinbarte zweiwöchige ​Waffenruhe. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu strebt jedoch Friedensgespräche mit dem Libanon an und beseitigte damit eine zentrale Hürde bei den Verhandlungen der USA mit dem Iran. Er habe das Kabinett angewiesen, diese so schnell wie möglich aufzunehmen, teilte Netanjahu am Nachmittag mit.