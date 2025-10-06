Spekulationen auf die Markteinführung eines preisgünstigeren Einsteiger-Modells von Tesla beflügeln die Aktien des Elektroautobauers. Die Titel rücken im vorbörslichen Handel an der Wall Street um gut zwei Prozent vor. Der US-Konzern zeigte in einem neunsekündigen Video auf der Online-Plattform X die eingeschalteten Scheinwerfer eines Fahrzeugs im Dunkeln. In einem weiteren Clip deutete das Unternehmen mit dem eingeblendeten Datum «10/7» auf eine Veranstaltung am Dienstag hin. Tesla hatte seine Pläne für ein günstigeres E-Auto mehrfach verschoben. Im Juni erklärte das Unternehmen, es habe die «ersten Exemplare» der abgespeckten Version seines Model Y gebaut, der Verkauf solle jedoch erst im vierten Quartal beginnen und die Produktion langsamer hochgefahren werden als ursprünglich geplant. Tesla macht seit einiger Zeit eine nachlassende Nachfrage zu schaffen, da sich Verbraucher in der unsicheren wirtschaftlichen Lage mit grösseren Anschaffungen zurückhalten.