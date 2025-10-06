Der Schweizer Aktienmarkt eröffnet am Montag wenig verändert mit leicht negativer Tendenz. Weiterhin unterstützen US-Zinssenkungsfantasien und der KI-Hype die Kurse, dagegen scheint der US Shutdown die Stimmung noch nicht zu trüben. Sollte dieser allerdings noch länger anhalten, könnte er sich schon noch als «Party Crasher» erweisen, heisst es im Handel. Es bleibe daher abzuwarten, wie lange der Schwung anhalte, denn wegen des Shutdown werden bis auf Weiteres keine Konjunkturdaten mehr von US-Regierungsbehörden veröffentlicht. So war am Freitag der Arbeitsmarktbericht ausgefallen. Das Ausbleiben wichtiger Daten könnte sich nachteilig auf die Marktstimmung auswirken, heisst es weiter.