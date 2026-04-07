Die Sorge vor einer Eskalation im Konflikt zwischen den USA und dem Iran hat die asiatischen Börsen am Dienstag belastet. US-Präsident ‌Donald Trump drohte ⁠dem Iran mit der Zerstörung von Kraftwerken und Brücken, sollte das Land ⁠seine Frist für ein Abkommen nicht einhalten. «Jede Umsetzung der Drohungen, die Energieinfrastruktur des Irans ins Visier zu ‌nehmen, würde eine erhebliche Eskalation bedeuten und das Risiko ‌von Vergeltungsmassnahmen erhöhen, die die Energieanlagen am ​Golf weiter stören könnten», sagte Vasu Menon, Anlagestratege bei OCBC in Singapur. Der Konflikt schürte Sorgen vor einer Stagflation – also einer hohen Inflation bei schwachem Wachstum. Händler rechnen nun nicht mehr mit Zinssenkungen der US-Notenbank Fed in diesem Jahr.