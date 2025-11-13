Abseits des Shutdown-Endes in den USA mussten sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt vor allem mit einer Flut von Unternehmensbilanzen auseinandersetzen. Durchstarten konnten dank eines überraschend hohen Gewinns im dritten Quartal die Merck-Aktien. Die Papiere des Pharma- und Technologiekonzerns stiegen in der Spitze um 8,6 Prozent auf 125,60 Euro und waren damit Spitzenreiter im Dax. Auf der Verliererseite fand sich dagegen Siemens wieder, obwohl der Technologiekonzern im Geschäftsjahr 2024/25 mit 10,4 Milliarden Euro erneut einen Rekordgewinn erwirtschaftet hat. Einem Händler zufolge belasteten Gewinnmitnahmen die Aktien. Zudem sei der Ausblick auf das bereinigte Ergebnis je Aktie im laufenden Geschäftsjahr auf den ersten Blick etwas verhalten. Die Siemens-Papiere verloren mehr als fünf Prozent. Am Mittwoch waren sie noch zeitweise um 2,1 Prozent auf ein Rekordhoch von 252,65 Euro gestiegen. Auf Jahressicht haben sie mehr als 30 Prozent zugelegt - der Dax kommt im selben Zeitraum auf ein Plus von gut 22 Prozent.