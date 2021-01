Die Aktie des Biotechnologieunternehmens Signal Advance gehört plötzlich zu den meistgesuchten Titeln am Markt - obwohl dieser ausserbörslich gehandelt wird. Nach bereits starken Kursgewinnen im dreistelligen Prozentbereich in den ersten drei Handelstagen 2021 dauert die irre Geschichte bis heute an.

Was war passiert? Der Ursprung liegt in einem von Tesla-CEO Elon Musk verfassten Tweet vom letzten Donnerstag. Darin bezieht sich Musk auf die Änderung der WhatsApp-Nutzungsbedingungen, wodurch persönliche Nutzerdaten dem Mutterkonzern Facebook preisgegeben werden. Musk kritisierte, wie viele andere, die Änderung an dem Messengerdienst und empfiehlt stattdessen den Konkurrenten Signal.

Der Krypto-Messenger Signal ist aber nicht öffentlich handelbar, sondern gehört der gemeinnützigen Signal-Stiftung. Diese Information ist jedoch nicht bei allen Anlegern durchgesickert. Diese haben infolge des Musk-Tweets en masse Aktien des US-Biotechnologieunternehmens Signal Advance gekauft.

Obwohl der Messenger Signal am Freitag via Twitter darauf hingewiesen hatte, dass sie nichts mit dem fast gleichnamigen Biotechunternehmen zu tun hätten, sind die Aktien in den folgenden Tagen weiter angestiegen. Seit Jahresbeginn steht mittlerweile ein Plus von über 6000 Prozent in den Büchern.

Is this what stock analysts mean when they say that the market is giving mixed Signals?

It's understandable that people want to invest in Signal's record growth, but this isn't us. We're an independent 501c3 and our only investment is in your privacy. pic.twitter.com/9EgMUZiEZf

— Signal (@signalapp) January 8, 2021